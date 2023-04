J-Hope Segera Masuk Wamil Sebagai Prajurit AD, Big Hit Music Ingatkan ARMY Tidak Ikut Mengantar

TEMPO.CO, Jakarta - J-Hope BTS dalam waktu sangat dekat akan memenuhi kewajibannya sebagai pemuda warga negara Korea, yang harus mengikuti wajib militer. Agensi BTS, Big Hit Music mengumumkan, J-Hope akan masuk sebagai prajurit Angkatan Darat. Agensi itu tidak menyebutkan tanggal J-Hope mulai masuk wajib militer.

Big Hit Music Larang BTS ARMY Antar J-Hope

Dalam pernyataan resminya pada Sabtu, 1 April 2023, Big Hit melarang BTS Army, nama fandom penggemar grup super itu, agar tidak mengantar dan membuat kerumunan di lokasi pelepasan para wamil dengan keluarganya. Big Hit menyatakan tidak akan ada acara untuk publik saat J-Hope masuk wamil, sebagaimana saat Jin dulu.

"Harap dicatat bahwa tidak akan ada acara resmi pada hari masuknya. Upacara pelepasan adalah waktu yang terbatas bagi para anggota militer dan keluarganya saja. Untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi dari kerumunan, penggemar disarankan untuk tidak mengunjungi lokasi tersebut," tulis Big Hit Music.

X

Agensi yang juga mewadahi Tomorrow X Together atau TXT itu meminta Army menyimpan kata-kata dukungan dan perpisahan kepada J-Hope itu sebagai cara menyemangati diri sendiri. "Kami juga menyarankan Anda untuk tidak terpengaruh secara negatif dengan membeli paket produk yang menggunakan IP artis secara ilegal. Kami akan mengambil tindakan hukum terhadap setiap upaya aktivitas komersial yang menggunakan IP tersebut secara tidak sah," tulis Big Hit Music.

J-Hope Jadi Anggota BTS ke-2 Setelah Jin

Big Hit Music pun meminta ARMY tetap memberikan dukungan mereka kepada J-Hope hingga menyelesaikan tugas wamilnya. "Kami juga akan berusaha memberikan semua dukungan yang dia butuhkan selama ini. Terima kasih. J-Hope akan menjadi anggota kedua BTS yang menjalani wajib militer setelah Jin, yang mendaftar pada Desember lalu," tulis Big Hit menambahkan. Seperti diketahui, Jin BTS masuk wajib militer pada 13 Desember 2022.

Sebelum masuk wajib militer, J-Hope sempat merilis single bersama J. Cole yang berjudul On The Street. Lagu ini sebelumnya berada pada peringkat ke-60 pada tangga lagu mingguan Billboardf Hot 100. Lagu ini juga berhasil mendapatkan peringkat kedua pada kategori penjualan lagu terbanyak dan berada di bawah Nicki Minaj. Selain itu, melansir dari Billboard, lagu On the Street menghantarkan J-Hope menjadi anggota pertama BTS yang menempati peringkat ke 40 teratas penyanyi solo di Inggris.

J-Hope juga mengadakan reuni bersama enam temannya saat Jin BTS mendapatkan hari libur. Mereka berfoto bersama sebagai tanda J-Hope segera menyusul Jin masuk wamil. Secara berturut-turut lima kawannya akan menyusul hingga BTS kembali dalam grup idola pada 2025, seperti yang sudah diumumkan Big Hit Music.

SOOMPI| ALLKPOP

Pilihan Editor: J-Hope Segera Masuk Wamil, Jin BTS Unggah Foto Bertiga Bersama Jimin

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.