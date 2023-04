Video Musik Flower Jisoo BLACKPINK Paling Banyak Ditonton dalam 24 Jam Sepanjang 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo BLACKPINK mengumpulkan jumlah penonton terbanyak lewat video musik terbarunya, Flower, dalam 24 jam pertama setelah dirilis pada Jumat, 31 Maret 2023. Video musik Flower telah disaksikan 40.069.513 kali di YouTube hingga Sabtu, 1 April 2023.

Meskipun pihak YouTube belum mengonfirmasi jumlah penayangan resmi 24 jam video musik tersebut, tampaknya Flower telah mencapai debut 24 jam terbesar dari semua video musik K-pop yang dirilis sepanjang tahun ini.

Flower Jisoo BLACKPINK Dominasi iTunes

Baca Juga: 4 Fakta Menarik Debut Solo Jisoo Blackpink

Lagu Flower langsung melesat ke puncak tangga lagu iTunes di banyak negara di seluruh dunia. Menurut YG Entertainment, pada Sabtu, 1 Maret 2023 pukul 09.00 waktu Korea, Flower telah mencapai No. 1 di tangga lagu iTunes Top Songs di setidaknya 57 wilayah berbeda, termasuk Amerika Serikat.



Album ME Jisoo BLACKPINK



X

Jisoo melakukan debut solonya dengan album single pertamanya bertajuk ME. Judul album tersebu memiliki dua makna. Di satu sisi berarti diri sendiri dan di sisi lain mewakili kecantikan dan keunikan yang dimiliki Jisoo. Selain itu, Me dalam huruf Cina juga berarti cantik. Album ini terdiri dari dua lagu, yaitu Flower dan All Eyes on Me. Flower menjadi lagu utama dari album ini.



Jisoo BLACKPINK Pecahkan Rekor Penjualan Album



Jisoo juga berhasil memecahkan rekor penjualan hari pertama tertinggi dan penjualan minggu pertama tertinggi yang dicapai oleh artis solo perempuan mana pun dalam sejarah Hanteo.Menurut Hanteo Chart, album ME terjual dengan total 876.249 eksemplar yang mengesankan pada Jumat, 31 Maret 2023 saja. Rekor sebelumnya dipegang oleh LALISA milik rekan satu grup Jisoo, Lisa, yang terjual 330.129 eksemplar pada hari pertama perilisannya pada 2021.

SOOMPI | YONHAP

Pilihan Editor: 4 Fakta Menarik Debut Solo Jisoo Blackpink

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.