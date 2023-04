4 Fakta Menarik Debut Solo Jisoo Blackpink

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo Blackpink merilis album solonya, pada Jumat, 31 Maret 2023. Jisoo anggota Blackpink yang terakhir debut karier solo. "Perjalanan menyenangkan untuk mencari lagu yang cocok aku nyanyikan. Aku berharap pendengar akan menemukan sosok baru diriku," kata Jisoo dikutip dari All Kpop.

Kumpulan fakta debut solo Jisoo

1. Debut solo Jisoo ungkap sisi barunya

Mengutip Yonhap News Agency, album debut solo Jisoo Blackpink berjudul Me memiliki dua lagu, yaitu Flower dan All Eyes on Me. YG Entertainment juga membagikan makna dari album terbaru Jisoo. Menurut pernyataan agensi yang menaungi Blackpink, album itu memiliki makna ganda. Di satu sisi berarti diri sendiri. Di sisi lain mewakili keunikan yang dimiliki Jisoo.

Jisoo menemukan berbagai aspek selama seluruh proses produksi. "Selama persiapan album ini, aku bertanya-tanya, apa pesona artis solo Jisoo? Saya ingin menunjukkan sisi baru dan beragam dari diri sambil tetap setia kepada siapa saya," katanya.

2. Dukungan dari anggota Blackpink lainnya

Jisoo bercerita, Rose mendukung dia selama proses syuting di Los Angeles. "Rose yang kebetulan di LA datang saat syuting video musik. Awalnya terasa sangat kesepian melakukan semuanya sendiri, tapi setelah melihat Rose rasanya energiku penuh," kata Jisoo.

Album ini sudah mencetak rekor terbaru dari artis solo perempuan Korea Selatan dengan menjual 1,3 juta pre-order hingga Kamis, 30 Maret 2023, dikutip dari Yonhap News Agency.

3. Anggota Blackpink yang terakhir debut solo

Mengutip Billboard, Jisoo anggota keempat dan terakhir dari Blackpink yang melakukan debut solo. Pada Mei 2022, Jisoo masih ragu untuk memulai proyek solonya itu, dia merasa masih banyak kebingungan dan pikiran dalam kepalanya kala itu.

Pada akhir Februari 2023 YG Entertainment mengonfirmasi, Jisoo akan melakukan debut solo pada 2023. "Jisoo Blackpink saat ini sedang berusaha keras dalam rekaman album solonya," kata YG Entertainment dikutip dari Soompi.

4. Rekor

Menurut unggahan akun Twitter World Music Award, Jisoo telah memecahkan rekor artis solo di Ktown4U sebagai album single pertama yang berada di peringkat saat. Tercepat mencapai 100 ribu pemesanan dalam kurun waktu 24 jam. Melalui unggahan yang sama, Jisoo hanya membutuhkan waktu 8 jam 30 menit untuk memecahkan rekor.

