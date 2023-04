11 Drakor Lee Dong Wook, Aktor yang Dijuluki The King of Non Human Characters

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Dong Wook merupakan aktor kelahiran 1981 yang berusia 41 tahun, aktor legendaris ini sukses berperan dalam berbagai drama korea populer sejak debutnya di Sunday Best “Coaching” pada 1999. Telah berkarir selama 24 tahun, aktor yang masih lajang dan super daddy-able ini kerap kali dijuluki sebagai vampir karena terlihat tidak menua sama sekali.

Kemampuan aktingnya yang luar biasa dan selalu berperan dalam berbagai karakter menarik seperti grim reaper, dokter gigi, psikopat, hingga gumiho, membuat berbagai drama Lee Dong Wook sangat layak disaksikan. Apalagi, the king of bromance ini telah berhasil merampungkan drama bergenre thriller fantasi bertajuk Bad and Crazy pada 2021. Simak 11 drakor Lee Dong Wook, sang aktor yang dijuluki The King of Non Human Characters.

1. Bad and Crazy (2021)

Drama Lee Dong Wook dan Wi Ha Joon ini mengisahkah seorang polusi yang nakal dan korupsi, kemudian dipertemukan dengan seseorang bernama K yang membuat hidupnya berubah. Dalam drama Bad and Crazy ini Lee Dong Wook berperan sebagai Ryu Soo Yeol yang berusaha untuk menegakan keadilan dan sosok bernama K yang terobsesi untuk memberantas kejahatan.

2. Tale of the Nine Tailed (2020) dan The Tale of a Nine Tailed Fox 1938 (2023)

Tale of the Nine Tailed merupakan season pertama dari drama korea yang diperankan oleh Lee Dong Wook sebagai gumiho atau rubah berekor sembilan yang hidup di kota. Gumiho tersebut merupakan sosok penjaga dan dewa pegunungan Baekdu bernama Lee Yeon yang sangat legendaris. Hingga suatu ketika ia dipertemukan dengan seorang produser televisi perempuan yang selalu mengejarnya.

Season kedua drama ini berjudul The Tale of a Nine Tailed Fox 1938 yang akan membuat Lee Yeon terjebak dalam suatu insiden dan membuatnya kembali ke masa 1983. Lee Yeon akan berusaha kembali ke masa depan untuk bertemu kembali dengan orang-orang berharga bagi hidupnya.

3. Touch Your Heart (2019)

Touch Your Heart mengisahkan Oh Yoon Seo yang diperankan oleh Yoo In Na yang terjebak dalam skandal dengan seorang pria kaya raya. Skandal tersebut mempengaruhi karirnya sehingga harus bekerja di bidang lain, yakni menjadi seorang sekretaris seorang pengacara bernama Kwon Jung Rok yang diperankan oleh Lee Dong Wook.

4. Life (2018)

Life mengisahkan Rumah Sakit Sangkook University yang kerap kali dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan kekuasaan. Segalanya semakin runyam, hingga dokter spesialis pengobatan darurat bernama Ye Jin Woo yang diperankan oleh Lee Dong Wook saling bersitegang dengan ketua dewan direksi rumah sakit bernama Koo Seung Hyo yang diperankan oleh Cho Seung Woo.

5. Guardian: The Lonely and Great God (2016)

Lee Dong Wook drama Netflix terpopuler saat ia berperan dalam serial Goblin atau Guardian The Lonely and Great God mengisahkan sosok Goblin yang diperankan oleh Gong Yoo memiliki sebuah misi untuk mencari pengantin Goblin di zaman modern agar berinkarnasi. Dalam drama ini Lee Dong Wook berperan sebagai Wang Yeo yakni sosok malaikat maut yang sinis dan menggemaskan.

6. Bubble Gum (2015)

Bubble Gum mengisahkan salah satu keluarga kaya bernama Park Ri Hwan yang diperankan oleh Lee Dong Wook yang harus bekerja sebagai dokter medis oriental di klinik miliknya sendiri. Dalam drama ini, Park Ri Hwan tumbuh bersama Kim Haeng Ah yakni sosok sahabat kecil yang bekerja sebagai produser radio.

7. Blade Man (2014)

Blade Man mengisahkan Joo Hong Bin yang diperankan oleh Lee Dong Wook, yakni seorang pria kaya yang memiliki kekuatan supranatural. Joo Hong Bin mampu mengeluarkan pisau dari dalam tubuhnya saat dirinya sedang marah, lalu suatu ketika ia dipertemukan dengan Son Se Dong yang diperankan oleh Shin Se Kyung sebagai orang yang membuatnya jatuh cinta dan mampu mengelola mentalnya menjadi lebih baik.

8. Hotel King (2014)

Hotel King mengisahkan pewaris tunggal Hotel Ciel bernama Ah Mo Ne yang diperankan oleh Lee Da Hee, ia jatuh cinta kepada sang manajer hotel bernama Cha Jae Wan yang diperankan oleh Lee Dong Wook. Namun kisah cinta mereka terhalang oleh berbagai rintangan yang harus dihadapi bersama.

9. Wild Romance (2012)

Wild Romance mengisahkan Park Mu-yeol yang diperankan oleh Lee Dong Wook, yakni seorang pemain tim bisbol profesional Red Dreamers yang buruk. Ia ditemani oleh Yoo Eun Jae yang diperankan oleh Lee Si Young yakni seorang bodyguard perempuan keras kepala yang sangat membencinya. Sikap mereka sangat berbanding terbalik, hingga suatu ketika mereka belajar untuk saling memahami dan menghargai.

10. Scent of a Woman (2011)

Scent of a Woman mengisahkan Lee Yeon Jae yang diperankan Kim Sun A yakni seorang wanita berumur 30 tahun yang menjadi rumor lingkungan disekitarnya karena belum menikah. Ia selalu menghabiskan waktunya untuk bekerja di perusahaan travel. Hingga suatu ketika, Lee Yeon Jae resign dari pekerjaannya dan menikmati liburan di Pulau Okinawa, Jepang lalu dipertemukan dengan Kang Ji Wook yang diperankan oleh Lee Dong Wook yakni sosok putra mantan bosnya.

11. School (2003)

Drama Lee Dong-wook yang membuat namanya dikenal publik pertama kali adalah School 2013, dalam drama ini Lee Dong Wook berperan sebagai peran pembantu. School 2003 mengisahkan kehidupan seorang mantan pelajar SMA bernama Sang Doo yang bermimpi menjadi seorang aktor namun keadaan memaksanya untuk menjadi supir taksi dan menghidupi keluarganya. Drama slice of life ini mengisahkan kehidupan Sang Doo yang harus mengejar mimpi, sambil menghidupi putri dan keluarganya.

NUR QOMARIYAH | BERBAGAI SUMBER