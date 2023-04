6 Alasan Taxi Driver 2 Harus Ditonton, Ceritanya Tambah Seru

TEMPO.CO, Jakarta - Penayangan drama korea Taxi Driver 2 telah mulai di Viu sejak 17 Februari 2023, setiap Jumat dan Sabtu pukul 21.10 WIB dengan jumlah 16 episode. Setelah season pertama berhasil mendapatkan rating tinggi, maka kali ini Taxi Driver 2 semakin populer dan telah memasuki episode 11 yang mengisahkan misi Rainbow Taxi membalaskan dendam para korban untuk bisa mendapatkan bantuan hukum yang setimpal.

Drama Korea Taxi Driver 2 diperankan oleh Lee Je Hoon sebagai Kim Do Ki, Kim Eui Sung selaku Jang Sung Chul, Pyo Ye Jin selaku Ahn Go Eun, Jang Hyuk Jin selaku Choi Kyung Koo, Bae Yo Ram selaku Park Jin Eon, dan Shin Jae Ha selaku Oh Ha Joon, kembali melaksanakan misi mereka sampai ke Vietnam. Masih ragu untuk menonton? Ini dia 6 alasan Taxi Driver 2 wajib ditonton. Simak selengkapnya di bawah ini.

1. Alur Cerita Semakin Seru

Season pertama Taxi Driver menceritakan Kim Do Ki dan timnya yang hadir untuk membalaskan dendam klien agar mendapatkan keadilan, namun tim Rainbow Taxi dalam Taxi Driver season 2 akan memiliki banyak peluang untuk bekerja sama dan berpartisipasi dengan misi yang lebih mencekam sampai ke Vietnam dan penyelesaian masalah yang tidak pernah terbayangkan.

2. Lee Je Hoon Tampil Beda

Lee Je Hoon berperan sebagai Kim Do Ki jelas selalu menarik banyak perhatian, apalagi pada season pertama Kim Do Ki berpenampilan super rapi dengan ciri khasnya memakai jaket bomber. Namun dalam preview season kedua kali ini ia akan berambut panjang, badan lebih berotot, dan berada dalam sel penjara.

3. Pyo Ye Jin Beralih Profesi

Pyo Ye Jin berperan sebagai Ahn Go Eun yakni ahli IT dan hacker handal dalam tim Rainbow Taxi pada season pertama, namun dalam season kedua kali ini Ahn Go Eun tampil sebagai polisi.

4. Taxi Driver 2 Mendapat Rating Tinggi pada Penayangan Pertamanya

Episode pertama Taxi Driver 2 tayang pada 17 Februari 2023 yang mendapatkan rating nasional sebesar 12,1%. Antusiasme penonton tentunya semakin besar, karena episode terakhir di season pertama Taxi Driver hanya mendapatkan rating sebesar 10,7%. Semakin banyaknya kenaikan rating, tentunya membuktikan bahwa drama ini dinantikan oleh banyak orang.

5. Taxi Driver 2 Memiliki Pemain Baru

Shin Jae Ha merupakan pemain baru dalam Taxi Driver 2 yang berperan sebagai Oh Ha Joon, yakni seorang supir baru Rainbow Taxi yang akan membantu Kim Do Ki memecahkan berbagai masalah. Walaupun terlihat tidak berpengalaman, namun kepribadiannya yang sangat cerah dan penuh positive energi pastinya berhasil membawa warna dalam drama Taxi Driver 2 ini.

6. Kedekatan Para Pemain Taxi Driver 2 Meningkatkan Chemistry

Chemistry ternyata berpengaruh untuk menghidupkan karakter dalam cerita, begitupun para pemain Taxi Driver 2 yang berhasil meningkatkan chemistry dengan berteman baik, konsisten berhubungan dan mengabari satu sama lain, hingga terasa lebih nyaman dan akrab selama syuting Taxi Driver 2.

Nah, itu dia 6 alasan taxi driver 2 wajib ditonton, selain ratingnya tinggi kisah yang disajikan juga sangat menarik.

Nur Qomariyah | Berbagai Sumber