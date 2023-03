7 Drakor Terbaik yang Aman Ditonton saat Puasa, Tidak Ada Adegan Dewasa

TEMPO.CO, Jakarta - Drama korea kerap kali ditonton sambil menunggu waktu berbuka puasa, namun ternyata tidak semua drama cocok saat ditonton saat bulan Ramadan. Karena ada beberapa drakor yang mungkin terdapat adegan dewasa, jadi terasa kurang pas bila ditonton saat sedang menjalankan ibadah puasa. Menjalankan ibadah puasa tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, namun juga perlu menjaga pandangan dan hawa nafsu. Apa drakor terbaik versimu?

Meskipun tidak menampilkan adegan dewasa, drama Korea akan tetap seru untuk diikuti karena menampilkan kisah yang nyentrik dan luar biasa menarik. Berbagai genre drakor mulai dari komedi, thriller, dan slice of life bisa jadi pilihan Anda ketika menunggu waktu buka puasa.

Simak 7 drakor terbaik yang aman ditonton saat puasa dan minim adegan dewasa berikut ini.

1. Divorce Attorney Shin (2023)

Drama korea Divorce Attorney Shin merupakan drama Korea yang tayang sejak 4 Maret 2023. Drama ini mengisahkan seorang pengacara bernama Shin Sung Han. Ia pindah ke Jerman dan beralih profesi menjadi pianis dan profesor musik. Mengusung kisah komedi dan hukum, membuat Divorce Attorney Shin sangat aman ditonton saat puasa.

Suatu ketika, Shin Sung Han mengalami tragedi dan membuatnya kembali menjadi pengacara yang menangani kasus perceraian. Drama ini akan membuat penonton mengikuti keseharian Shin Sung Han sebagai pengacara yang berusaha menemukan keberhasilan dan kebenaran di setiap kasus yang ia tangani.

2. Taxi Driver 2 (2023)

Taxi Driver 2 merupakan drama bergenre komedi dan kriminal yang sangat cocok ditonton saat bulan puasa karena mengisahkan tentang layanan taxi misterius yang berusaha membalaskan dendam atas korban demi mendapat keadilan. Menariknya, layanan taxi ini mampu melaksanakan misi hingga ke Vietnam.

Drama ini melanjutkan kisah tim Rainbow Taxi dari season pertama yang diperankan oleh Lee Je Hoon sebagai Kim Do Ki, Kim Eui Sung sebagai Jang Sung Chul, Pyo Ye Jin sebagai Ahn Go Eun, Jang Hyuk Jin sebagai Choi Kyung Koo, Bae Yo Ram sebagai Park Jin Eon, dan Shin Jae Ha sebagai Oh Ha Joon.

3. Summer Strike (2022)

Summer Strike merupakan drama Korea yang bercerita soal drama kehidupan seseorang. Memang ada unsur sedikit romantis di serial itu, namun masih aman ditonton saat puasa. Drama ini mengisahkan pencarian jati diri seorang bernama Lee Yeo Reum yang selalu menjalani hidup penuh kesengsaraan.

Lee Yeo Reum memiliki hidup yang tragis, mulai dari dicampakkan sang kekasih, ditinggalkan ibunya karena kecelakaan, dan harus bertahan untuk bekerja walaupun dengan gaji rendah. Hingga suatu hari, Lee Yeo Reum memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke kota kecil untuk memulai hidupnya yang baru.

4. Soundtrack #1 (2022)

Soundtrack #1 merupakan drama korea dengan empat episode yang cocok ditonton saat bulan puasa, walaupun pada episode keempat terdapat adegan ciuman, tapi seluruh episodenya masih bisa sangat aman. Drama Korea bergenre musikal romantis ini mengisahkan dua sahabat yang terjebak friendzone.

Seon Woo dan Eun Soo sudah berteman selama 20 tahun, pada suatu hari mereka harus hidup serumah selama dua minggu. Sebab itulah, mereka menyadari perasaannya masing-masing hingga mempertanyaan arti persahabatan dan mencoba memulai hubungan ke jenjang yang berbeda.

5. Big Mouth (2022)

Big Mouth merupakan drama korea populer yang aman ditonton saat puasa sambil menunggu waktu berbuka bersama keluarga, drama bergenre misteri, thriller, dan hukum ini dibintangi oleh Lee Jong Suk sebagai Park Chang Ho dan Im Yoon Ah sebagai Ko Mi Ho.

Drama populer Big Mouth mengisahkan tentang Park Chang Ho yakni pengacara kelas tiga yang jarang memenangkan kasus pengadilan. Hingga akhirnya, ia mendapatkan kasus besar untuk menangani kematian misterius sang profesor. Sayang, kasus ini justru membawanya dalam petaka.

6. Move to Heaven (2021)

Move to Heaven merupakan drama yang aman ditonton saat puasa bersama keluarga sambil menunggu waktu berbuka tiba. Drama ini mengisahkan seorang pekerja yang bertugas untuk membersihkan dan mengantarkan barang-barang orang yang sudah meninggal dunia.

Drama ini mengisahkan Geu Ru dan sang ayah yang memiliki bisnis pembersih kamar orang yang telah meninggal. Namun ternyata, beberapa saat kemudian ayahnya meninggal dan Gae Ru tinggal seorang diri.

Gae Ru seorang penyandang Sindrom Asperger, yang tidak bisa lepas tanpa bantuan sang ayah. Saat merasa kesepian tiba-tiba pamannya bernama Sang Gu mendatanginya dan menjadi walinya. Kisah mereka diwarnai ketidakcocokan satu sama lain hingga harus meneruskan bisnis bersama-sama.

7. Law School (2021)

Law School merupakan drama bergenre hukum dan misteri, drakor ini aman ditonton saat bulan puasa karena tidak ada adegan romantis sama sekali. Melainkan hanya berisi kisah persahabatan dua orang mahasiswa hukum bernama Sol A yang diperankan oleh Ryu Hye Young dan Joon Hwi yang diperankan oleh Kim Bum.

Drama ini mengisahkan seorang profesor bernama Yang Jong Hoon di universitas hukum bergengsi dan murid-muridnya yang terlibat dalam kasus misterius. Ia diduga terlihat dalam pembunuhan mantan jaksa yang tewas di universitas, kemudian profesor Yang juga dituduh sebagai pelaku. Sol A dan Joon Hwi beserta teman-temannya pun berusaha keras mengungkapkan kasus misterius ini.

NUR QOMARIYAH | BERBAGAI SUMBER