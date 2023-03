Deretan Drama atau Film yang pernah Dibintangi Cha Eun Woo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup Astro yang juga aktor Cha Eun Woo dikabarkan menolak tawaran peran dalam drama kriminal terbaru, Bulk. Mengutip Soompi, Fantagio, agensi yang menaungi Cha Eun Woo mengonfirmasi keputusan artisnya untuk tidak bermain dalam drama Bulk.

"Setelah Cha Eun Woo mendiskusikan tawaran yang didapatkan di Bulk, ia memilih untuk tidak tampil dalam drama itu," menurut keterangan agensi, pada Selasa, 28 Maret 2023. dikutip dari All Kpop.

Mengenal Cha Eun Woo

Cha Eun Woo aktor dan penyanyi Korea Selatan. Dia dikenal karena telah membintangi beberapa film, seperti Nae Aidineun Gangnammiin (2018), Yeoshingangrim (2020) dan Aillaendeu (2022). Mengutip KProfiles, Cha Eun Woo bernama asli Lee Dong Min. Ia lahir pada 30 Maret 1997. Ia menempuh pendidikan tinggi di jurusan seni pertunjukan, Universitas Sungkyunkwan.

Mengutip KPopping, Cha Eun Woo anggota grup Astro. Dia melakukan debut aktingnya dalam drama Modern Farmer pada 2014. Ia juga pemeran utama dalam drama My ID is Gangnam Beauty, Rookie Historian Goo Hae Ryung, dan True Beauty.

Pada 2015, ia bersama anggota Astro lainnya berpartisipasi dalam web-drama To Be Continued. Pada Februari 2016, Astro memulai debutnya dengan album mini Spring Up. Ia juga berpartisipasi dalam beberapa variety show khusus Chuseok, salah satunya Replies That Make Us Flutter.

Pada 2016, Cha Eun Woo berkesempatan membintangi web drama My Romantic Some Recipe. Dari sana, nama Eun Woo sebagai aktor makin menanjak. Ia bermain dalam beberapa drama, yaitu Hit the Top (2017), Sweet Revenge (2017), dan Top Management (2018).

Filmografi

Drama

A Good Day To Be a Dog (2023), sebagai Jin Seo Won

Island (OCN, 2022), sebagai John / Yohan / Kang Chan Hyuk

True Beauty (tvN, 2020), sebagai Lee Suho

Soul Plate (2019) sebagai Angel Raviel

Rookie Historian Goo Hae Ryung (MBC, 2019) sebagai Prince Yirim / Maehwa

Top Management (YouTube Red, 2018) sebagai Woo Yeonwoo

My ID is Gangnam Beauty (jTBC, 2018) sebagai Do Kyung Seok

Sweet Revenge (Oksusu, 2017)

Hit the Top (KBS2, 2017 – MJ)

My Romantic Some Recipe (Naver TV, 2016)

To Be Continued (Naver TV, 2015)

Film

Decibel (2022) sebagai Jeon Tae Ryong

The Great Battle (2018) sebagai Border soldier

My Brilliant Life (2014) sebagai Healthy Han Ah Reum

