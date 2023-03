5 Film Ikonik Indonesia Versi Remake untuk Hari Film Nasional

TEMPO.CO, Jakarta - Hari Film Nasional diperingati setiap 30 Maret. Hingga saat ini industri perfilman Indonesia telah melahirkan begitu banyak karya yang ikonik dan berkualitas, serta berhasil merebut perhatian masyarakat Indonesia dan meraih banyak penghargaan.

Film dengan cerita dan karakter yang begitu dicintai pada masanya, kemudian dibuat kembali dengan menyesuaikan selera serta kondisi penonton masa kini. Untuk menyambut Hari Film Nasional, simak kumpulan film ikonik yang telah dibuat versi remake terbaru dan dapat disaksikan di Disney+ Hotstar.



Film Ikonik Indonesia Versi Remake



1. Keluarga Cemara The Series



Sinetron dengan kisah keluarga yang ikonik karena berhasil menghangatkan hati para penonton Indonesia sejak 1996, akhirnya dikembangkan menjadi sebuah film dengan judul yang sama pada 2018, dan sekuelnya yang berjudul Keluarga Cemara 2 pada 2022. Di tahun yang sama, cerita keluarga ini kembali dikembangkan menjadi sebuah serial dengan judul Keluarga Cemara The Series, menghadirkan karakter yang sama dengan perspektif kisah baru tentang persahabatan Euis bersama Geng Kampung.

Versi film dan series pun melibatkan para pemain baru seperti Adhisty Zara, Nirina Zubir, Ringgo Agus Rahman, dan Widuri Puteri. Film Keluarga Cemara berhasil meraih penghargaan Citra Award for Best Adapted Screenplay Writer dan Maya Award for Best Adapted Screenplay pada 2019.



2. Pengabdi Setan 2: Communion



Salah satu film horor yang populer pada 1980 ini menceritakan kisah seorang pengusaha kaya bernama Munarto, istrinya Marwati, dan kedua anak mereka, Rita dan Tomi. Keluarga ini digambarkan kerap melakukan berbagai penyimpangan agama dan sosial. Setelah kematian Marwati, keluarga tersebut mulai mendapatkan musibah beruntun yang tidak diketahui dari mana asalnya. Film ini dianggap sebagai salah satu film horor paling seram di perfilman Indonesia, hingga akhirnya dibuat versi remake pada 2017 dengan kisah baru dan menghadirkan sosok hantu ikonik yang dipanggil dengan sebutan “Ibu”.

Pengabdi Setan 2: Communion. Dok. Disney+ Hotstar Indonesia

Disutradarai oleh Joko Anwar, film ini berhasil merebut penghargaan Maya Award for Best Director, Feature Film Jury Prize di Overlook Film Festival 2018, Best Horror Film di Toronto After Dark Film Festival, dan Scariest Film Award di Popcorn Frights Film Festival 2018. Sekuel pun dirilis pada tahun 2022 dengan judul Pengabdi Setan 2: Communion. melanjutkan kisah keluarga Rini (Tara Basro) yang masih dihantui oleh Ibu. Versi sekuel ini juga berhasil meraih penghargaan Citra Award for Best Visual Effects Stylist dan Citra Award for Best Sound Designer.



3. Warkop DKI Reborn



Trio komedian legendaris Dono, Kasino, dan Indro membintangi film pertama mereka yang berjudul Mana Tahan pada 1979, bercerita tentang tiga anak dari pedesaan yang bercita-cita kuliah di Jakarta. Beragam karya komedi mereka berlanjut ke siaran televisi dan menjadi tontonan komedi favorit hingga saat ini.

Poster Warkop DKI Reborn. Istimewa

Lawakan trio tersebut pun dibuat versi remake dengan menghadirkan Abimana Aryasatya (Dono), Vino G. Bastian (Kasino), dan Tora Sudiro (Indro), lewat film Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 1 pada 2016 dan Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2 pada 2017. Petualangan komedi mereka kembali berlanjut sekuel Warkop DKI Reborn 3 dan Warkop DKI Reborn 4 yang dibintangi oleh Aliando Syarief (Dono), Adipati Dolken (Kasino), dan Randy Danistha (Indro).



4. Galih & Ratna



Kisah cinta populer antara Galih dan Ratna telah hadir sejak 1979 lewat film Gita Cinta dari SMA, yang dibintangi oleh Rano Karno dan Yessy Gusman. Menceritakan manis dan pahitnya percintaan anak SMA, kisah ikonik ini dibuat versi remake dengan judul Galih & Ratna pada 2017, menghadirkan Refal Hady (Galih) dan Sheryl Sheinafia (Ratna) dan aktris pendukung Marissa Anita (Tantri). Film remake ini pun kembali merebut hati penonton di era modern, hingga berhasil mendapatkan penghargaan Festival Film Bandung untuk kategori Sutradara Terpuji.



5. Jailangkung: Sandekala



Film Jelangkung dikenal sebagai salah satu film horor terpopuler pada 2001, hingga berhasil mendapatkan penghargaan di Festival Film Bandung untuk kategori Efek Khusus Terpuji. 16 tahun setelah kesuksesan film yang dibintangi oleh Winky Wiryawan, Rony Dozer, serta Harry Pantja, sutradara dari film tersebut, Rizal Mantovani dan Jose Poernomo, kembali merilis film dengan judul yang serupa yaitu Jailangkung pada 2017.

Film yang dibintangi oleh Jefri Nichol, Amanda Rawles, Hannah Al Rashid, dan Lukman Sardi ini dilanjutkan dengan film Jailangkung 2 pada tahun 2018, dan dibuat versi reboot oleh Kimo Stamboel di tahun 2022 yang berjudul Jailangkung: Sandekala. Versi reboot ini menghadirkan Titi Kamal, Dwi Sasono, dan Syifa Hadju, dengan kisah horor mengenai makhluk halus yang akan meneror dan menakuti anak kecil yang masih berkeliaran saat menjelang Magrib.



