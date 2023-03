5 Film yang Dibintangi Yoo Ah In, Apa Saja?

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Yoo Ah In menjalani pemeriksaan di Kantor Kepolisian Kota Seoul Unit Investigasi Kejahatan Narkoba, pada Senin, 27 Maret 2023. Mengutip Allkpop, pemeriksaan diundur selama tiga hari dari jadwal yang telah direncanakan dan diinformasikan oleh pihak kepolisian, pada Jumat, 24 Maret 2023.

Mengutip dari Korea JoongAng Daily, pemeriksaan terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba, Yoo Ah In selama 12 jam. Yoo Ah In diperkirakan menjalani pemeriksaan sejak pukul 9.20 pagi waktu Korea Selatan hingga pukul 21.20 malam.

Film yang pernah dibintangi Yoo Ah In

1. Skeletons in the Closet (2007)

Skeletons in the Closet menjadi debut Yoo Ah In dalam membintangi film. Skeletons in the Closet mengisahkan tentang disfungsi keluarga yang selalu berusaha untuk tetap bersama dengan berbagai permasalahan berbeda.

Sang ayah Shim Chang Soo (Cheon Ho Jin) guru sekolah menengah yang kurang dihormati di sekolah. Ibu, Hee-Kyung (Moon Hee Kyung) merasa frustrasi, karena kurang perhatian dari semua anggota keluarganya. Keduanya memiliki putra, Yong Yae (Yoo Ah In) dengan keinginannya untuk bunuh diri, tapi tidak ada keberanian yang sangat besar. Adapun anak perempuan, Yong Sun (Hwang Bo Ra) selalu bertanya mengapa orang harus hidup bersama ketika tidak saling mencintai.

2. Tough as Iron (2013)

Mengutip AsianWiki, film ini mengisahkan pria bernama Gang Chul (Yoo Ah In) yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pria itu terlibat dengan geng untuk mencoba membayar tagihan rumah sakit ibunya yang Alzheimer. Kebetulan, Gang-Chul bertemu Soo Ji (Jung Yu Mi) yang datang ke Busan sendirian. Kedatangan Soo Ji memberikan penghiburan untuk Gang Chul.

3. #ALIVE (2020)

#ALIVE film thriller tentang bertahan hidup dalam wabah infeksi penyakit misterius. Saat penyakit ini tumbuh di luar kendali di seluruh Seoul, para penyintas terjebak sendirian di apartemen tanpa akses memperoleh data seluler, Wi-Fi, pengirian pesan, atau panggilan telepon. Yoo Ah In berperan sebagai seorang pria bernama Oh Joon Woo.

Film ini menjadi berita utama tidak lama setelah pemutaran perdana ketika mencatat jumlah penonton bioskop hari pertama tertinggi. Jumlah tertinggi yang dicapai oleh film mana pun sejak Korea Selatan menaikkan tingkat kewaspadaannya atas pandemi Covid-19, dilansir Soompi.

4. Voice of Silence (2020)

Film ini menceritakan tentang Tae In (Yoo Ah In) dan Chang-Bok (Yoo Jae Myung) bekerja untuk organisasi kejahatan mengemban tugas membersihkan kekacauan yang ditinggalkan. Mereka melakukan pekerjaannya dengan tekun dan profesional. Suatu hari, mereka dipekerjakan oleh klien, Yong Seok yang membuat menemukan Cho Hee (11 tahun) diculik. Keesokan harinya, mereka ingin membawa Cho Hee ke Yong Seok, tapi Yong Seok ditemukan tewas. Tae In dan Chang Bok menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak terduga.

5. The Match (2023)

Mengutip Korea Herald, film bergenre drama yang dibintangi Lee Byung Hun dan Yoo Ah In sedang mempertimbangkan untuk melewatkan rilis teater dan platform streaming, Netflix. Film ini bercerita tentang, Cho Hoon Hyun (Lee) dan Lee Chang Ho (Yoo) yang pernah menjadi master dan muridnya. Mereka harus bermain melawan yang lain dalam pertandingan legendaris. Film itu pun sangat dinantikan lantaran pertama kalinya bintang top Lee Byung Hun dan Yoo Ah In bermain dalam satu judul.

