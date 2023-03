Profil Once Mekel, Eks Vokalis yang Tak Diijinkan Bawa Lagu Dewa 19

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19 saat konser solonya. Keputusan pelarangan itu buntut dari persoalan pihak event organizer yang menggelar konser Once tidak membayar royalti ke Ahmad Dhani sebagai pengarang beberapa lagu Dewa 19 saat menggelar konser tersebut.

Sebelumnya, Once Mekel atau akrab disapa Once pernah menjadi vokalis grup Dewa 19 dan menghasilkan beberapa album.

Profil Once Mekel

Once Mekel bernama asli Elfonda Mekel, ia lahir di Makassar, 21 Mei 1970. Once dikenal sebagai seorang penyanyi warga negara Indonesia yang populer sebagai vokalis grup musik Dewa 19. Once bergabung dengan Dewa 19 pada 1999, menggantikan Ari Lasso sebagai vokalis. Sebelum bergabung dengan band tersebut, beliau telah merilis singel solo, seperti Juwita Pandang pada 1991 dan Anggun pada 1999.

Total, Once telah menelurkan sebanyak lima album bersama Dewa 19. Setelah sukses sebagai vokalis band, Once melanjutkan untuk merintis karier solonya lewat singel Dealova pada 2005 yang merupakan soundtrack film berjudul sama.

Setelah bubarnya band Dewa 19 pada 2011, Once mulai fokus sebagai penyanyi solo. Setelah merilis beberapa singel, ia selanjutnya meluncurkan album pertamanya bertajuk Once pada tahun 2012. Once dikenal sebagai salah satu vokalis pria terbaik di Indonesia dari sisi watak dan daya vokal. Majalah Rolling Stone memasukkan Once dalam "50 Greatest Indonesian Singers", yaitu daftar 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa.

Ketika duduk di bangku SMP, Once Mekel pernah menggantikan vokalis pada sebuah festival band, dan sejak saat itu dia mulai berkecimpung di dunia musik. Lalu saat lulus SMA, Once akhirnya mulai menjadi vokalis semiprofesional yang mendapat bayaran. Band-nya pernah mengiringi penyanyi seperti Ita Purnamasari.

Tahun 1989, Once akhirnya diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semasa kuliah ia juga bergabung dengan band. Once pernah bergabung bersama Andy Liany, Ronald, dan Pay membentuk Fargat 27, dan merilis album "Seribu Angan". Saat kuliah, karena banyak membaca buku-buku tua yang berdebu, Once merasakan gangguan pita suara, sehingga ia memutuskan berhenti sebagai penyanyi dan menekuni kuliahnya.

stiki.ac.id melaporlan bahwa saat Once Mekel lulus kuliah pada 1996, ia melakukan pekerjaan sebagai legal coordinator di sebuah perusahaan konstruksi, dan pernah terlibat dalam proyek penelitian kerja sama LIPI dan CSIRO.

Pada 1997, di tengah kesibukannya Once kembali menyanyi di kafé, setelah pita suaranya sembuh, walaupun dengan suara yang berlainan karena pensiun menyanyi selama 5 tahun. Setelah hengkang dari proyek MSI LIPI pada1998, Once mulai serius ke dunia musik. Bersama Ahmad Dhani, ia menggarap rekaman untuk film Kuldesak.

Pada 2000, Once Mekel resmi bergabung dengan Dewa 19 sebagai vokalis. Kali ini grup mereka dengan nama Dewa saja. Pada 2011, Once keluar dari Dewa 19.

