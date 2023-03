Sepak Terjang Lucy Lawless Aktris Asal Selandia Baru di Serial TV

TEMPO.CO, Jakarta - Tanggal 29 Maret 1968 merupakan kelahiran aktris yang juga merupakan ikon dari Selandia Baru yaitu Lucy Lawless, atau lengkapnya Lucille Frances Ryan.

Lucy Lawless merupakan aktris sekaligus penyanyi asal Selandia Baru dikenal dengan perannya sebagai perempuan perkasa Xena dalam serial TV lawas XENA: WARRIOR PRINCESS (1995-2001). Lewat peran ini, nama Lucy berkibar dengan cepat di masyarakat.

Profil Lucy Lawless

Baca Juga: Hacker Curi Data Hampir 8 Juta Pengemudi Australia dan Selandia Baru

Dilansir IMDB, Lucy Lawless lahir di Lucille Frances Ryan di Mount Albert, Auckland. Ayahnya bernama Frank Ryan, yang bekerja sebagai banker dan kemudian menjadi walikota. Sedangkan ibunya bernama Julie yang bekerja sebagai guru.

X

Mengutip dari Britannica, Lucy sering tampil dalam produksi sekolah, dan di perguruan tinggi tempat ia belajar menyanyi opera. Namun, di tengah studi ia berhenti dan mulai bepergian ke seluruh Eropa dan Australia. Bahkan ia bekerja sebagai pemetik anggur dan penambang emas.

Sampai akhirnya, Lucy menikah dengan rekan seperjalanannya, Garth Lawless namun mereka bercerai. Dari pernikahannya ini, Luci memiliki anak perempuan yang diberi nama Daisy Lawless. Dan ketika ia membesarkan Daisy inilah, Lucy mulai berakting dan tampil di iklan dan peran kecil di televisi dan film.

Kemudian Lucy menikah dengan seorang produser bernama Rob Tapert atau Robert Gerard Tapert, dan mereka memiliki dua orang anak laki-laki yaitu Julius Robert Bay Tapert dan Judah Miro Tapert.

Nama Lucy mulai naik ketika ia tampil sebagai penampilan tamu pada acara yang cukup Hercules: Perjalanan Legendaris tahun 1994. Dan namanya kian melonjak naik ketika memerankan sosok pahlawan wanita dalam serial "Xena: Warrior Princess dari tahun 1995 hingga 2001.

Selain itu, Lucy juga tampil di beberapa film yang dibuat untuk TV seperti Locusts (2005) dan Vampire Bats (2005). Dia juga menjadi pengisi suara film langsung ke video Justice League: The New Frontier (2008) dan Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight (2008). Selama 2011, Lucy muncul di "No Ordinary Family" sebagai "Mrs. X" yang misterius, Spartacus: Dewa Arena (2011) dan "Spartacus Vengeance" sebagai "Lucretia".

Itulah sepak terjang Lucy, aktris Selandia Baru di dunia sinema, terutama serial TV.

Pilihan editor : Menunjuk Supermodel Adriana Lima Sebagai Duta Piala Dunia Wanita 2023, FIFA Dikecam



Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.