BABYMETAL Konser di Indonesia Sehari Sebelum Suga BTS, Tiket Dijual pada 3 April 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik heavy metal yang digawangi dua perempuan asal Jepang, BABYMETAL akan menyambangi Jakarta dari lawatannya menggelar konser dunia Asia dan Australia yang bertajuk BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN JAKARTA. Konser akan digelar di ICE BSD, City, Hall 10, Tangerang, Banten pada 25 Mei 2023, sehari sebelum konser Suga BTS di tempat yang sama.

Grup vokal metal naungan Amuse ini terdiri dari Suzuka Nakamoto sebagai 'Sumetal' dan Moa Kikuchi sebagai 'Moametal'.. Setelah 3 tahun sempat vakum, mereka kembali dengan merilis album baru yang bernama 'The Other One' pada 2022 lalu. "BABYMETAL siap menghibur para penggemar yang ada di Indonesia, jadi jangan sampai Anda lewatkan keseruan konser BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN JAKARTA mendatang!" demikian siaran pers yang dikeluarkan pihak promotor konser itu, yakni iME Indonesia, seperti diterima Tempo ada Rabu, 29 Maret 2023.

iME Indonesia menginformasikan penjualan tiket “BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN JAKARTA” secara resmi dijual pada 3 April 2023 pukul 11.00 WIB di Loket.com. Penonton bisa memilih kategori yang ditawarkan iME Indonesia.

Harga Tiket BABYMETAL WORLD TOUR 2023 IN JAKARTA

Kategori Tiket

- VIP (Standing): 2.300.000

- Cat 1 (Standing): 1.900.000

- Cat 2 (Standing): 1.600.000

*Harga tiket belum termasuk pajak 15% dan biaya penanganan tiket

Untuk kelas VIP, terinci sebagai berikut:

- ONE (1) VIP ZONE Ticket

- ONE (1) Limited Edition Merchandise

- ONE (1) Lanyard & VIP Laminate

- ONE (1) Official Poster

- Priority Queue for Merchandise

Sekilas tentang BABYMETAL

BABYMETAL dibentuk pada 2010 yang merupakan subgrup Sakura Gakuin di bawah naungan produser Kobametal alias Key Kobayashi. Pada 2014, Kobayashi menjelaskan ia terdorong untuk memadukan genre pop dan musik metal. Menurut dia, perlu ada sesuatu yang baru untuk bisa mengangkat kembali metal dengan budaya pop.

BABYMETAL cepat populer. Pada 2013, Babymetal menjadi grup termuda yang pernah tampil di Loud Park, festival heavy metal tahunan besar-besaran di Chiba, Jepang.Grup ini juga memiliki dukungan yang kuat diberikan Jeff Walker, pemain gitar bass dan vokalis death metal Carcass.

