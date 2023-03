10 Fakta Menarik Zayn Malik, Karier dan Kehidupan Pribadinya

TEMPO.CO, Jakarta - Zayn Malik merupakan penyanyi populer yang memiliki banyak penggemar karena vokalnya yang bagus. Dia pernah tampil di acara X-Factor lalu debut bersama One Direction dan memutuskan hengkang dari grup karena alasan kesehatan dan memulai karirnya sebagai penyanyi solo. Baru-baru ini, ia juga diterpa kabar memiliki hubungan romansa dengan Selena Gomez.

Hubungan keduanya belum dikonfirmasi dari kedua belah pihak, tetapi penggemar mendukung perjalanan hubungan mereka. Pria tampan dan mempesona keturunan pakistan ini merupakan penyanyi asal Inggris yang berhasil mengeluarkan banyak single dan mendapatkan banyak penghargaan di industri musik. Simak 10 fakta menarik Zayn Malik berikut.

1. Profil Zayn Malik

Zayn Javadd Malik atau yang dikenal sebagai Zayn Malik merupakan pria kelahiran Bradford, West Yorkshire, Inggris pada 12 Januari 1993 yang berzodiak Capricorn. Arti nama Zayn berarti Indah, perhiasan, dan bagus, sementara Malik berarti Raja atau kepala suku.

Pria dengan nama yang indah, berbakat, dan sangat populer ini memiliki genre musik Pop, salah satu alternatif musik yang sangat digandrungi publik saat ini. Dikenal sebagai seseorang yang ramah dan sangat menyayangi penggemarnya, pria dengan tinggi 175 cm ini selalu membagikan kesehariannya melalui akun Instagram @zaynmalik dan Twitter @zaynmalik.

2. Berawal dari Ajang Pencarian Bakat X-Factor

Zayn Malik mengawali karirnya berawal dari mengikuti ajang pencarian bakat X Factor dengan suara yang indah dan wajah tampan seperti orang Arab. Pada awalnya dia sempat membatalkan niatnya untuk ikut audisi X-Factor karena kurang percaya diri, namun ibunya meyakinkan hingga akhirnya Zayn sukses menjadi penyanyi terkenal di dunia.

3. Mantan Pacar Gigi Hadid

Hubungan asmara Zayn dengan model ternama Gigi Hadid sudah diketahui banyak orang, keduanya mengakui mereka menjalin hubungan mesra. Bahkan, mereka telah memiliki anak perempuan yang lahir pada 2020 silam. Kisah cinta mereka mengalami pasang surut, namun mereka berdua tetap bertahan satu sama lain. Hingga akhirnya hubungan mereka kandas di tahun 2021. Rumor yang beredar menyebutkan hubungan putus karena konflik antara Zayn dan ibunda Gigi, Yolanda Hadid.

4. Zayn Malik si Pecinta Ayam

Zayn sangat menyukai ayam dan dikenal tidak bisa hidup tanpa ayam, ia mengaku ayam sangat spesial baginya apalagi dia seorang muslim yang tidak makan babi. Sebab itulah ayam selalu menjadi favoritnya dan kerap kali terlihat memasak ayam untuk pasangannya.

5. Takut Ketinggian dan Aquaphobia

Pria bertato ini ternyata takut ketinggian dan menderita aquaphobia yang akhirnya membuat dirinya tidak menyukai berenang, adapun saat naik pesawat pertama kali untuk mengawali tur dunia bersama dengan personil One Direction, Zayn sempat cemas dan berkeringat dingin akibat phobianya.

6. Sempat Menjadi Anggota Boyband One Direction

Zayn merupakan anggota boyband populer bernama One Direction, anggota tertua setelah Louis Tomlinson ini memutuskan hengkang dari grup pada 2015 dan debut solo dengan single Mind of Mine bertajuk Pillowtalk. Sejak saat itu, lagunya selalu menjadi nomor satu di Music Chart Inggris dan AS.

7. Berharap Memiliki Kekuatan Super untuk Muda Selamanya

Zayn Malik sempat bermain games, yakni kekuatan apa yang ingin dia miliki dan ternyata ia ingin muda selamanya. Zayn masih ingin hidup lebih lama dengan bermain dan mengeksplor dunia lebih jauh lagi. Zayn juga sangat menyukai dunia fashion sehingga menurutnya jika muda selamanya akan baik bagi dirinya.

8. Berusaha Berhenti Merokok demi Fans

Zayn Malik merupakan perokok aktif sejak berumur 15 tahun yang bisa menghabiskan dua hingga lima batang rokok setiap harinya. Hingga suatu saat ada fans yang berusaha mengingatkan agar Zayn berhenti merokok, begitupun dengan fans lainnya yang kerap kali menasehatinya. Sampai saat ini, Zayn berusaha berhenti merokok karena fansnya menginginkan yang terbaik bagi dirinya.

9. Mendapatkan Rekor Tertinggi Dunia Menyusun Cube Tower

Zayn Malik tidak hanya memiliki penghargaan di bidang musik, karena pada 2009 ia mendapatkan rekor tertinggi dunia dalam menyusun cube tower dan menjadikan hal ini sebagai salah satu bagian dari pencapaian besar dalam hidupnya.

10. Memiliki Kebiasaan Menyikat Gigi sebelum Perform

Zayn Malik memiliki kebiasaan unik yakni dengan menyikat gigi sebelum perform atau naik ke panggung agar nyaman saat menunjukan performa terbaiknya. Apalagi ia selalu berdiri di hadapan ribuan penggemarnya, sebab itulah dia selalu berusaha semaksimal mungkin mulai dari hal-hal kecil seperti menyikat gigi terlebih dahulu sebelum bertemu dengan penggemarnya.

Nah, itu dia 10 fakta menarik Zayn Malik mengenai karier dan kehidupan pribadinya yang selalu berusaha tampil terbaik untuk penggemarnya.

Nur Qomariyah | Berbagai Sumber