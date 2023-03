7 Fakta Menarik Jennie Blackpink, Penyanyi dan Ikon Fashion

TEMPO.CO, Jakarta - Jennie Blackpink, atau yang bernama lengkap Kim Jennie, adalah seorang penyanyi, rapper, dan penari asal Korea Selatan. Jennie lahir pada 16 Januari 1996 di Seoul, Korea Selatan. Ia merupakan salah satu member girlgroup Korea Selatan bernama Blackpink. Idol berbakat berusia 27 tahun ini menjadi trainee selama 6 tahun di YG Entertainment hingga debut bersama dengan Rose, Lisa dan Jisoo pada 2016.

Jennie memiliki pengaruh besar dalam industri K-pop karena kerap dijadikan sebagai ikon fashion kekinian. Idol berzodiak Capricorn bertinggi badan 163 cm dan berat badan 50 kg ini memiliki golongan darah B dengan kepribadian hangat, ceria, dan super professional. Jennie memiliki dua akun instagram yakni @jennierubyjane dengan 76.1 juta pengikut dan @lesyeuxdenini yang memiliki 4 juta pengikut.

Vokalis utama Blackpink ini merupakan member pertama di YG Entertainment yang mengikuti audisi pada 2010 dengan membawakan lagu 'Take a Bow' milik Rihanna. Sejak berusia 14 tahun, Jennie selalu berlatih keras hingga pada 2012 mulai membintangi berbagai musik video. Pada 8 Agustus 2016 Jennie debut sebagai member Blackpink. Simak 7 fakta menarik Jennie Blackpink berikut.

1. Jennie Sudah Populer Sejak Trainee

Sejak masa trainee, Jennie sudah populer membintangi berbagai MV seperti dalam musik video 'That XX' yang dipopulerkan G-Dragon pada 2012. Selain itu, ia kerap berkolaborasi dengan beberapa artis YG Entertainment seperti Lee Hi dalam lagu 'Special', Seungri dalam lagu 'GG BE', dan G-Dragon dalam lagu 'Black'.

2. Menjadi Brand Ambassador Terkenal

Jennie merupakan idol Korea berbakat yang selalu dijadikan tren publik. Pada 2018 Jennie menjadi global Ambassador CHANEL. Setahun kemudian, ia juga brand ambassador Hera Beauty. Jennie juga didapuk sebagai brand ambassador Adidas, Pepsi wilayah Asia Pasifik, Samsung Galaxy, dan Gentle Monster. Sementara iklan yang pernah dibintanginya adalah Chum-Churum, Keripik Kentang Air Baked, dan Vita500.

3. Jennie Merupakan Anak Tunggal Kaya Raya

Bukan hanya cantik, namun Jennie dikenal sebagai anak tunggal kaya raya yang memiliki segudang bakat. Kabarnya, ayah Jennie merupakan pemilik rumah sakit, sementara ibunya seorang direktur dan pemegang saham CJ E&M.

4. Sumber Kekayaan Jennie Blackpink

Jennie Blackpink pada Januari 2023 memiliki total kekayaan sebesar 20 juta USD atau Rp 301,7 miliar. Sumber kekayaan yang ia dapatkan mulai dari menjadi member Blackpink, lahir dari anak orang kaya, membintangi iklan, dan didapuk sebagai brand ambassador merk ternama yang dikontrak sebesar US$800 ribu atau Rp 12 miliar. Selain itu, ia juga berhasil debut solo pada 2018 yang menembus 462 juta pendengar di Spotify dan 899 juta penonton di YouTube pada Maret 2023.

5. Member Blackpink Pertama yang Debut Solo

Tepat pada 12 November 2018, Jennie debut dengan lagu berjudul 'Solo' yang menceritakan kisah seorang wanita patah hati. Sejak pertama kali dirilis, lagu 'Solo' selalu menempati posisi atas sehingga disebut sebagai lagu dengan streaming terbanyak. Selain itu, lagu populernya bersama member Blackpink yang harus didengarkan adalah 'DDU-DU-DDU-DU', 'How You Like That', 'Ice Cream', dan 'Lovesick Girl'.

6. Hubungan Asmara Jennie dan Kai EXO

Jennie sempat memiliki hubungan asmara dengan Kai EXO yang diungkap oleh Dispatch pada 1 Januari 2019. Agensi Kai EXO mengkonfirmasi jika hubungan keduanya didasari karena rasa saling menyukai. Tapi YG Entertainment tidak pernah mengkonfirmasi hubungan keduanya hingga akhirnya dikabarkan putus karena kesibukan masing-masing.

7. Jennie Memiliki Fisik yang Lemah

Konser Blackpink telah berhasil dilakukan pada 11-12 Maret 2023 di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat dengan supermeriah dan menakjubkan. Seminggu setelah konser, masih banyak yang membahas konser tersebut, mulai dari kemeriahannya, mengalami post-concert depression atau menginginkan konser kembali, hingga aksi Jennie di atas panggung.

Nah, itulah tujuh fakta menarik mengenai Jennie Blackpink yang merupakan idol K-pop terkenal.

