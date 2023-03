10 Lagu Paling Hits dari Mariah Carey

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Amerika Serikat, Mariah Carey mungkin sudah menjadi artis paling sukses dalam sejarah. Berkat lagu-lagunya, Carey akan terus melanjutkan gelar tersebut selamanya.

Misalnya lagu All I Want for Christmas is You yang merupakan lagu liburan terbaik di dunia yang menghargai Natal di atas segalanya, mengutip American Songwriters.

Berikut ini ada 10 lagu paling hits milik Mariah Carey berdasarkan Billboard Hot 100. Bisa jadi salah satunya adalah kesukaan Anda.

1. All I Want for Christmas is You. Lagu ini berhasil menduduki puncak Billboard pada 21 Desember 2019.

2. We Belong Together. Lagu Carey yang satu ini meraih tempat pertama di Billboard pada 4 Juni 2005.

3. Always be My Baby. Lagu ini berhasil menempati posisi puncak Billboard pada 5 April 1996.

4. Hero. Lagu Carey yang ini meraih kedudukan pertama di Billboard pada 25 Desember 1993.

5. Dreamlover. Lagu ini berhasil menduduki puncak Billboard pada 9 November 1993.

6. One Sweet Day. Lagu ini berhasil menempati posisi puncak Billboard pada 12 Februari 1995.

7. Love Takes Time. Lagu Carey yang satu ini meraih tempat pertama di Billboard pada 10 November 1990.

8. Shake It Off. Lagu Carey ini meraih tempat kedua di Billboard pada 9 Oktober 2005.

9. Fantasy. Lagu ini berhasil menduduki puncak Billboard pada 30 September 1995.

10. I Know What You Want. Lagu ini dibawakan oleh Busta Rhymes & Mariah Carey featuring The Flipmode Squad, yang berhasil menduduki posisi ketiga Billboard pada 31 Mei 2003.

Billboard Hot 100 itu sendiri merupakan sebuah tangga lagu yang memuat 100 singel terlaris di Amerika Serikat. Setiap pekan, majalah Billboard akan menyajikan tangga lagu tersebut dan dijadikan sebagai standar resmi popularitas sebuah lagu di Amerika Serikat. Tidak hanya lagu, bahkan album juga ditampilkan pada Billboard 200. Billboard juga menyediakan tangga lagu akhir tahun

BILLBOARD | AMERICAN SONGWRITER

