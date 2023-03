Kim Gun Woo Terpaksa Pinjam Uang Agensi Sebelum Bermain di The Glory

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Gun Woo membongkar masa lalunya yang pernah meminjam uang agensi sebelum mendapatkan peran di drama terkenal, The Glory. Dikutip dari Allkpop, hal ini disampaikan Kim Gun Woo pada Kamis, 23 Maret 2023, pada wawancara akhir drama The Glory.

Dilansir dari Head Topics, Kim Gun Woo sebetulnya memiliki tabungan, tetapi dirinya membutuhkan bantuan agensi untuk memenuhi kebutuhannya. "Tentu dulu punya tabungan dari pendapatan (syuting) sebelumnya. Namun, aku juga harus meminjam uang dari agensi untuk memenuhi kebutuhan dan. membuat pendapatan masa mendatang saya sebagai jaminan. Aku telah membayar semua utang itu sekarang," tuturnya.

Kim Gun Woo Berterima Kasih pada The Glory

Pemeran Son Myeong Oh dalam serial Netflix ini menuturkan rasa syukurnya atas peran yang dimainkan. "Aku berterima kasih karena penonton menyukai The Glory. Aku tidak memiliki banyak kata untuk menjelaskan perasaanku selain rasa terima kasih. Ini juga aku sampaikan untuk penonton internasional," ujarnya.

Kim Gun Woo memulai debutnya pada 2017 melalui drama yang dibintangi Park Seo Joon dan Kim Ji Won berjudul Fight For My Way. Aktor kelahiran 1992 ini mengaku awalnya tidak mendapatkan begitu banyak pamor, hingga mulai dikenali publik meskipun menggunakan masker setelah drama The Glory.

"Ada banyak orang mengenaliku di publik. Aku kaget orang mengenaliku meskipun aku menggunakan masker. Aku memiliki lebih banyak pengikut di media sosial. Aku awalnya memiliki 2.000 pengikut, tapi saat ini lebih dari 100 ribu pengikut," katanya pada wawancara yang sama. Akun Instagramnya yang beralamat di @gunoorla kini memiliki 183 ribu pengikut.

Kim Gun Woo menjelaskan dia tidak menjadi puas diri hanya karena cinta yang didapatkan dari karakter Son Myeong Oh.

"Aku pikir, aku akan dipanggil sebagai Myeong Oh untuk beberapa tahun ke depan. Tentu, saya bisa mengabaikannya, tetapi saya punya keinginan untuk dicintai dan dipahami melalui cara yang berbeda. Aku akan menerima tantangan baru dengan senang hati," tuturnya.

GABRIELLA AMANDA | ALLKPOP | HEAD TOPICS

Pilihan Editor: Netizen Korea Berspekulasi Bakal Ada The Glory 3 karena Hal Ini

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.