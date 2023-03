Mengenal Florence Pugh, Pemeran Allison dalam A Good Person

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah syuting A Good Person, Florence Pugh tampil dengan gaya rambut baru. Ia memotong rambutnya sendiri menjadi pixie dalam salah satu adegan film tersebut. Memotong rambut menjadi kunci terakhir untuk mengungkap karakternya. "Setiap kali saya sangat terpuruk saat remaja akan melakukan banyak perbaikan cepat," kata Pugh.

Siapa Florence Pugh?

Florence Rose Pugh lahir pada 3 Januari 1996. Mengutip The Movie DB, Florence Pugh debut aktingnya pada 2014 dalam drama The Falling. Pada 2016, ia memerankan pengantin muda sebagai pemeran utama dalam drama Lady Macbeth dan menerima Penghargaan Film Independen Inggris. Setelah membintangi film King Lear tahun 2018, ia mendapat peran utamanya dalam miniseri The Little Drummer Girl dan masuk nominasi BAFTA Rising Star Award.

Kariernya menanjak setelah memerankan film horor Midsommar. Sukses di film itu, nama Florence Pugh makin dikenal setelah membintangi serial Marvel Cinematic Universe Black Widow sebagai Yelena Belova pada 2022. Pada tahun yang sama, ia juga bermain dalam film thriller Don't Worry Darling dan drama The Wonder.

X

Mengutip IMDb, Florence Pugh pernah menyabet dua piala sebagai Best Supporting Actress (2019) dan Best Breakthrough Performance dalam ajang Alliance of Women Film Journalist pada 2020. Pada tahun yang sama, ia memenangi penghargaan dari Austin Film Critics Association sebagai Breakthrough Artist Award.

Ia juga beberapa kali masuk dalam nominasi Best Actress dalam ajang Chicago Film Critics Association Award. Namanya keluar sebagai pemenang nominasi Best Actress pada ajang British Independent Film Award (2017) dan Award Circuit Community Award (2020).

Penghargaan Florence Pugh

1. Nominasi Best Performance by an Actress in a Supporting Role dalam Oscar 2020

2. Pemenang Breakthrough Artist Award dalam Austin Film Critics Association 2020

3. Pemenang Best Supporting Actress dalam Boston Online Film Critics Association 2019

4. Pemenang Best Supporting Actress dalam Bruin Film Society Awards (2020)

5. Pemenang Female Revelation dalam Cannes Film Festival (2019)

6. Pemenang Best Supporting Actress dalam Chicago Film Critics Association Awards (2019)

7. Pemenang Best Supporting Actress dalam Columbus Film Critics Association (2020)

Pilihan Editor: Florence Pugh Memotong Rambutnya Sendiri di Film A Good Person

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “http://tempo.co/”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.