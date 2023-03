Sutradara Kill Boksoon Diundang ke Festival Film Internasional Berlin, Begini Perjalanan Karier Byun Sung Hyun

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara Kill Boksoon, Byun Sung Hyun menganggap dirinya beruntung sama seperti ketika film The Merciless diundang ke Festival Film Cannes 2017. Film Kill Boksoon mendapat perhatian setelah diundang menjadi bagian Berlinale Special dalam Festival Film Internasional Berlin 2023.

"Saya pikir film ini bukan jenis yang akan diundang ke Berlin, karena merupakan pertunjukan bergenre. Saya sangat tersanjung dan senang diundang ke Berlin," kata Byun Sung Hyun saat konferensi pers Kill Boksoon di Grand Intercontinental Seoul Parnas, Korea Selatan pada Selasa, 21 Maret 2023.

Karier Byun Sung Hyun

Byun Sung Hyun memulai karier di dunia perfilman sejak lulus dari Seoul Institute of Arts. Ia menjajal membuat film pertama kali pada 2005.

Mengutip Korean Film, ia semakin terkenal setelah debut dalam drama musik Korea, The Beat Goes on pada 2010. Meskipun bukan film besar, tapi dia berkesempatan untuk menerbitkan karya komersial pertamanya. Sung Hyun terus eksplorasi gaya hidup anak muda Korea modern dengan komedi romantis dalam filmnya Watcha Wearin pada 2012.

Film itu menjadi hit dengan penjualan tiket mencapai 1,8 juta. Film berikutnya, aksi kriminal The Merciless tahun 2016 mendapat sambutan hangat saat pemutaran perdana di Festival Film Cannes. Film itu masuk dalam daftar terbaik tahun 2017 oleh Asosiasi Kritikus Film Korea.

Mengutip AsianWiki, selain film Kill Booksoon, Byun Sung Hyun pernah tercatat sebagai sutradara sekaligus penulis skenario film Kingmaker yang dirilis pada 2022. Pernah pula menyutradarai The Mercilles Boolhandang: Nabbeun Nomdeului Sesang tahun 2017. Pada 2012, ia menjadi sutradara dua film berbeda yaitu Whatcha Wearin dan The Beat Goes On.

Mengutip IMDb, Byun Sung Hyun pernah memenangi nominasi Best Director dalam film Kingmeikeo tahun 2022 dalam ajang Baek Sang Film. Pada tahun yang sama, film Kingmeikeo juga berhasil pulang sebagai pemenang dalam ajang Udine Far East Film Festival.

Ia juga pernah menjadi nominasi best director dalam beberapa ajang, yaitu Blue Dragon Award tahun 2022 dan 2017, Buil Film Award tahun 2022, Chunsa Film Art Award tahun 2022 dan Grand Bell Award tahun 2017.

