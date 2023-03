Dikabarkan Akan Reuni dengan Gitaris Andy Taylor, Berikut Kilas Balik Perjalanan Duran Duran

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar gembira datang dari Duran Duran. Setelah sempat vakum pada 2006, band asal Brimingham, Inggris ini berencana reuni dengan Andy Taylor.

Gitaris Duran Duran pada periode 1980 hingga 2006 itu dikabarkan siap bergabung untuk membuat album baru yang segera dirilis akhir tahun ini. Sebelumnya, band britpop tersebut merencanakan kembalinya Andy dalam acara Rock & Roll Hall of Fame pada November 2022.

Namun, Andy tak bisa mendatangi acara tersebut karena sedang dalam proses pengobatan penyakit kanker prostat metastatik stadium 4 yang dideritanya sejak empat tahun silam. Berikut kilas balik perjalanan Duran Duran.

Dilansir dari duranduran.com, Duran Duran mengawali kiprah mereka dengan membawa demo tape rekaman mereka kepada Paul & Michael Berrow, yang mengelola klub malam Rum Runner ada awal 1980. Berrow bersaudara setuju untuk memberikan ruang latihan band dan pekerjaan di klub sehingga mereka tidak perlu mengambil pekerjaan harian.

Pada bulan April 1980, Duran Duran memasang iklan di majalah musik Melody Maker untuk "Live-Wire Guitarist". Andy Taylor menjawab iklan tersebut, mengikuti audisi, dan membuat Nick, John, dan Roger terkesan dengan bakat dan pengalaman profesionalnya. Sejak saat itu, Andy mendapatkan pekerjaan itu dan pindah dari kampung halamannya di Newcastle ke Birmingham, tempat band itu bermarkas.

Pelayan bar di Rum Runner merekomendasikan mantan pacarnya sebagai vokalis Duran Duran. Simon Le Bon muncul pada audisi Mei 1980 dengan celana panjang kulit macan tutul merah muda. Dia memenangkan band dengan kecakapan memainkan pertunjukan dan buku lirik yang mereka rasa sangat cocok dengan lagu-lagu mereka. Buku itu memiliki nama band sebelumnya di sampulnya (ROV OSTROV). Lirik lagu yang akhirnya menjadi "The Chauffeur" ada di buku catatan itu.

Band menulis lagu pertama mereka bersama di Rum Runner, "Sound of Thunder." Berrow bersaudara membentuk perusahaan Tritec Music yang dinamai dari bar bertema segitiga di dalam klub pada bulan Juni 1980. Band ini menandatangani kesepakatan produksi dengan Berrows, yang juga menjadi manajer mereka. Duran Duran pun melakukan konser pertama mereka bersama pada 9 Juli 1980 di The Rum Runner, Birmingham, Inggris.

Andy Taylor pertama kali bergabung dengan Duran Duran pada 1980 hingga 1986. Pada periode tersebut, Taylor turut berkontribusi untuk lima album penuh yakni Duran Duran (1981), Rio (1982), Seven and the Ragged Tiger (1983), Arena (1984), dan Notorious.

Seperti dilansir dari antara, Taylor menjalani periode keduanya bergabung dengan Duran Duran pada 2001-2006, sebelum akhirnya keluar dari band electronic pop rock tersebut.

