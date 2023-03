20 Kata-Kata Bijak Rocky Balboa yang Menginspirasi Semua Orang

TEMPO.CO, Jakarta - Rocky Balboa merupakan karakter utama dalam serial film Rocky yang diperankan oleh Sylvester Stallone. Rocky digambarkan sebagai sosok biasa yang merantau, lalu menghadapi rintangan yang ada dalam hidupnya. Kemudian dia mulai berkarier dalam dunia tinju profesional.

Karakter ini dianggap sebagai peran yang paling ikonik dari Stallone. Ia bahkan mendapatkan penghargaan dari film tersebut sepert nominasi Academy Award, kemudian Golden Globe Award, dan lain-lain.

Kata - Kata Bijak Rocky Balboa

Di balik sosoknya yang tangguh, Rocky Balboa ternyata kerap memberikan kata-kata bijak yang menarik untuk Anda pahami. Dilansir dari wealthygorilla, berikut beberapa daftar kata-kata bijaknya yang menginspirasi.

- “Going in one more round when you don’t think you can. That’s what makes all the difference in your life.”

(Ambil satu putaran lagi ketika Anda merasa tidak bisa. Itulah yang membuat semua berbeda dalam hidup Anda).

- “Every champion was once a contender who refused to give up.”

(Setiap juara pernah menjadi penantang yang menolak untuk menyerah).

- “If I can change and you can change, everybody can change.”

(Jika saya bisa berubah dan Anda bisa berubah, semua orang bisa berubah).

- “Now, if you know what you’re worth, then go out and get what you’re worth. But you gotta be willing to take the hits, and not pointing fingers saying you ain’t where you wanna be because of him, or her, or anybody. Cowards do that and that ain’t you. You’re better than that!”

(Sekarang, jika kamu tahu apa yang kamu hargai, pergilah dan dapatkan. Tetapi Anda harus bersedia menerima pukulan, dan tidak menunjuk dengan mengatakan bahwa Anda tidak berada di tempat yang Anda inginkan karena dia, atau dia, atau siapa pun. Pengecut melakukan itu dan itu bukan kamu. Kamu lebih baik dari itu!).

- “Until you start believing in yourself, you ain’t gonna have a life.”

(Sampai kamu percaya pada dirimu sendiri, kamu tidak akan memiliki kehidupan).

- “No, maybe I can’t win, maybe the only thing I can do is just take everything he’s got. But to beat me, he’s gonna have to kill me, and to kill me, he’s gonna have to have the heart to stand in front of me, and to do that, he’s gotta be willing to die himself and I don’t know if he’s ready to do that. I don’t know, I don’t know.”

(Tidak, mungkin saya tidak bisa menang, mungkin satu-satunya yang bisa saya lakukan hanyalah mengambil semua yang dia punya. Tapi untuk mengalahkanku, dia harus membunuhku, dan untuk membunuhku, dia harus punya keberanian berdiri di depanku, dan untuk melakukan itu, dia harus rela mati dan aku tidak tahu apakah dia siap melakukan itu. Saya tidak tahu, saya tidak tahu).

Poster film Rocky Balboa. Foto: Wikipedia.

- “Remember, the mind is your best muscle. Big arms can move rocks, but big words can move mountains.”

(Ingat, pikiran adalah otot terbaikmu. Lengan besar bisa memindahkan batu, tapi kata-kata besar bisa memindahkan gunung).

- “Ya know, they always say if you live in one place long enough, you are that place.”

(Ya tahu, mereka selalu mengatakan jika kamu tinggal di satu tempat cukup lama, kamu adalah tempat itu).

- “To beat me, he’s going to have to kill me. He’s gonna have to have the heart to stand in front of me and to do that, he’s got to be willing to die himself.”

(Untuk mengalahkanku, dia harus membunuhku. Dia harus berani berdiri di depanku dan untuk melakukan itu, dia harus rela mati sendiri).

- “If this is something you wanna do, and if this is something you gotta do, then you do it. Fighters fight.”

(Jika ini adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan, dan jika ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, maka lakukanlah. Pejuang bertarung).

- “Time takes everybody out. Time is undefeated.”

(Waktu membuat semua orang keluar. Waktu tidak terkalahkan)

- “I believe there’s an inner power that makes winners or losers. And the winners are the ones who really listen to the truth of their hearts.”

(Saya percaya ada kekuatan batin yang membuat pemenang atau pecundang. Dan pemenangnya adalah mereka yang benar-benar mendengarkan kebenaran hati mereka)

- “C’mon, champ, hit me in the face! My mom hits harder than you!”

(Ayo, jagoan, pukul wajahku! Ibuku memukul lebih keras darimu!).

- “I stopped thinking the way other people think a long time ago. You gotta think like you think."

(Saya sudah lama berhenti berpikir seperti orang lain. Anda harus berpikir seperti yang Anda pikirkan).

- “Every once in a while a person comes along who defies the odds, who defies logic, and fulfills an incredible dream.”

(Sesekali seseorang datang untuk menentang keanehan, yang menentang logika, dan memenuhi mimpi yang luas biasa).

- “I am not the richest, smartest or most talented person in the world. But I succeed because I keep going and going and going.”

(Saya bukan orang terkaya, terpintar, atau paling berbakat di dunia. Tetapi saya berhasil karena saya terus maju dan terus dan terus).

- “You, me or nobody is gonna hit as hard as life.”

(Kamu, aku atau siapa pun akan terpukul sekeras hidup)

- “Maybe it’s you who ain’t got it no more.”

(Mungkin kamu yang tidak mendapatkannya lagi)

- “People do because they want to do.”

(Orang-orang melakukannya karena mereka ingin melakukannya).

- “When things got hard you started looking for something to blame, like a shadow.”

(Ketika keadaan menjadi sulit, kamu mulai mencari sesuatu untuk disalahkan, seperti bayangan).

