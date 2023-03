Profil Jennifer Aniston, Aktris yang Ingin Berakting Bersama Adam Sandler

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris kawakan Jennifer Aniston mengungkapkan keinginan berakting bareng Adam Sandler dan Drew Barrymore. Keinginan itu disampaikan kala wawancara dengan Good Morning America bersama Adam Sandler. “Kami ingin bermain film bertiga dan menyelesaikan kompetisi ini,” katanya, dikutip dari Hindustan Time.

Profil Jennifer Aniston

Mengutip IMDb, Jennifer Aniston anak dari aktor John Aniston dan aktris Nancy Dow. Aniston sempat menghabiskan satu tahun masa kecilnya di Yunani setelah itu pindah ke New York.

Mengutip Britannica, Aniston bersekolah di High School of the Performing Arts di New York dan menghabiskan beberapa tahun berakting di produksi Off-Broadway. Pada 1989, dia mulai tampil di televisi. Dia mendapat peran dalam dua pertunjukan, Molloy (1990) dan Ferris Bueller (1990–1991).

X

Aniston berakting di beberapa acara televisi sebelum debut layar lebar film Leprechaun (1993), film horor yang tak terkenal. Dia mendapat terobosan besar ketika berperan sebagai Rachel Green dalam serial Friends (1994). Serial ini menduduki peringkat di antara acara terbanyak ditonton di televisi. Berkat aktingnya, Aniston menerima Emmy Award pada 2002 dan Golden Globe Award tahun 2003.

Aniston salah satu aktris televisi dengan bayaran tertinggi untuk setiap episode pada 2004. Popularitas Friends yang terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya membuat dia banyak panggilan untuk reboot atau film. Pada 2021, Aniston dan pemeran lainnya muncul di acara khusus televisi Friends: The Reunion, mereka mendiskusikan acara tersebut.

Beberapa film yang pernah diperankan Jennifer Aniston yaitu The Break-Up (2006), Marley & Me (2008), Horrible Bosses (2011) dan Horrible Bosses 2 (2014). Dia juga membintangi film komedi romantis He Just Not That into You (2009), The Bounty Hunter (2010), The Switch (2010), Just Go with It (2011), dan Wanderlust (2012). Dia juga ambil bagian dalam film We’re the Millers (2013) dan Life of Crime (2013).

Pada 2014, Jennifer tampil sebagai wanita yang mengalami sakit kronis dalam film Cake, yang dianggap sebagai peran terbaiknya. Pada tahun yang sama, dia juga berperan dalam film komedi ringan She’s Funny That Way (2014). Pada 2016, dia ambil bagian dalam film Mother Day (2016) dan mengisi suara animasi Storks (2016). Pada 2018, Aniston muncul di film Netflix, Dumplin’ (2018). Pada 2019 dia main di film Murder Mystery (2019).

Aniston pernah menyutradarai salah satu dari lima segmen film Five (2011). Dia juga salah satu dari 100 artis dan figur publik lainnya yang menarasikan film dokumenter Unity (2015).

