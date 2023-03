Netflix APAC Film Showcase: 2022 Jadi Tahun Terbaik Bagi Film Asia Pasifik

TEMPO.CO, Seoul - Netflix menggelar APAC Film Showcase pertamanya di Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 22 Maret 2023. Dalam acara ini, Netflix mengevaluasi bagaimana kesuksesan film-film APAC (Asia Pasifik) selama tahun 2022 serta mengumumkan judul-judul film terbaru yang akan tayang tahun ini.

"Tahun lalu adalah tahun terbesar kami sejauh ini untuk pemutaran film kami di APAC, dengan film seperti Carter dari Korea menjadi salah satu dari 10 besar film non-Bahasa Inggris yang paling banyak ditonton," kata Minyoung Kim selaku Vice President of Content, Netlifx APAC, dalam sambutannya membuka APAC Film Showcase di kantor Netflix Korea.

The Big 4 dari Indonesia



Film Netflix Original Indonesia, The Big 4 karya sutradara Timo Tjahjanto juga disebutkan berhasil menguasai Netflix Global Top 10 untuk kategori Film Non-Bahasa Inggris di pekan pertama perilisannya dan masuk dalam daftar Top 10 di 65 negara.

"Pada Desember lalu, The Big 4, sebuah karya dari Timo Tjahjanto dari Indonesia menjadi film non-Bahasa Inggris yang paling banyak ditonton di dunia pada pekan perilisannya," kata Minyoung.

The Big 4. Dok. Netflix

The Big 4 bercerita tentang perjalanan seorang detektif (Putri Marino) yang menyelidiki kematian ayahnya dan mengikuti jejak hingga ke sebuah pulau tropis. Setelah menemukan jati diri sesungguhnya sang ayah sebagai pemimpin kelompok pembunuh bayaran, kejaran musuh membuat ia terpaksa bekerja sama dengan para murid ayahnya dahulu: empat mantan pembunuh bayaran yang dibintangi Abimana Aryasatya, Kristo Immanuel, Lutesha, dan Arie Kriting.

Selain The Big 4 dari Indonesia, film RRR dari India karya sutradara S.S. Rajamouli juga telah menjadi fenomena global setelah tayang di Netflix. Dari kesuksesan ketiga film yang telah disebutkan, Netflix optimis bahwa tahun ini hingga seterusnya film Asia dapat semakin menorehkan prestasi dan bersaing di kancah global. "2022 adalah salah satu tahun terbesar kami hingga saat ini. Ingat hingga saat ini karena kami baru mulai," kata Minyoung.



Film-film APAC Disambut Positif Penonton Global



Menurut data Netflix, film-film APAC masuk dalam daftar 10 Besar Film Non-Inggris global mingguan dengan total 51 (dari 52) pekan pada 2022. Lebih dari 80 film APAC ditampilkan dalam daftar Film Non-Inggris global mingguan pada 2022. Film-film APAC masuk dalam daftar Top 10 mingguan di lebih dari 90 negara sepanjang 2022. Film-film dari India, Indonesia, dan Korea menempati peringkat pertama dalam daftar Film Non-Inggris global mingguan pada 2022.

Vice President of Content, Netlifx APAC, Minyoung Kim saat membuka APAC Film Showcase di kantor Netflix Korea, Seoul, Selasa, 22 Maret 2023. Dok. Netflix

"Jika Anda berpikir tentang bagaimana kami baru saja mulai membuat film kami, seolah-olah kami baru saja memulai, ini adalah sinyal yang bagus dan awal yang bagus dan luar biasa untuk komunitas kreatif dan bagi kami," kata Minyoung.



Judul-judul Film Netflix yang Diumumkan di APAC Film Showcase



Dalam acara APAC Film Showcase, Netflix mengumumkan beberapa judul film khususnya dari Asia Pasifik yang akan dirilis dalam waktu dekat. Namun, ada sejumlah film yang masih dirahasiakan mengenai detailnya. Beberapa film yang diumumkan adalah Kill Boksoon (Korea Selatan), Hunger (Thailand), In Love and Deep Water (Jepang), live action Zom 100: Bucket List of the Dead (Jepang), Run Rabbit Run (Australia), dan Lust Stories 2 (India).

Kill Boksoon akan tayang mulai Jumat, 31 Maret 2023 dan Hunger pada Sabtu, 8 April 2023. Sementara untuk judul film lainnya, Netflix masih enggan memberikan bocoran jadwal rilisnya.

