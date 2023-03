Xiumin EXO, Idola K-Pop yang juga Duta Kehormatan dari Asosiasi Sepak Bola Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Min-Seok atau Xiumin EXO lahir pada 26 Maret 1990, dikutip dari AsianWiki. Xiumin juga dikenal sebagai penggemar berat sepak bola dan dipilih sebagai duta kehormatan dari Asosiasi Sepak Bola Korea.

Perjalanan karier Xiumin

Sebelum bergabung dalam SM's Everysing Contest, Xiumin pernah mengikuti audisi untuk hiburan JYP pada 2008, tapi ditolak. Meskipun ditolak, pada tahun yang sama, ia berhasil memenangi juara kedua di SM Everysing Contest. Ia menjadi trainee melalui Sistem Casting SM Entertainment masih pada tahun yang sama. Selama masa pelatihan, ia menurunkan berat badannya untuk persiapan menjadi idola, dilansir Koreaboo.

Pada 2012, ia tergabung dan memulai debutnya sebagai anggota ketujuh EXO. Satu tahun setelah itu, ia dipilih menjadi bintang tamu bersama aktris Kim Yoo-jung dalam video musik Gone milik Jin, sekarang menjadi anggota Lovelyz.

Pada Januari 2015, Xiumin membuat debut teater musikalnya yang memainkan karakter Aquila di sekolah musik SM Entertainment OZ bersama rekan satu labelnya, Changmin, Key, Luna, Suho, dan Seulgi. Pada Oktober 2015, ia memainkan peran utama berlawanan dengan aktris Kim So Eun dalam web drama Falling for Challenge. Ia juga merilis lagu solo pertamanya berjudul You Are the One sebagai soundtrack web drama tersebut.

Mengutip Koreaherald, pada 2016, Xiumin tampil dalam single solo anggota AOA Jimin Call You Bae dan muncul dalam video musiknya. Ia juga memulai debut layar lebar bersama Yoo Seung-ho dalam film Korea Selatan Seondal: The Man Who Sells the River. Ia juga berkolaborasi dengan sesama anggota EXO, Chen dan Baekhyun dalam soundtrack original For You untuk serial televisi Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo.

Pada 2017, Xiumin berkolaborasi dengan anggota NCT Mark dalam single berjudul Young & Free, seperti dikutip dari Naver.

Mengutip Newsen, Xiumin mendaftar wajib militernya pada 7 Mei 2019. Setelah pendaftarannya, ia merilis single solo debutnya, You bagian dari SM Station. Ia mengambil cuti militer terakhirnya pada November 2020. Ia tidak kembali wajib militer lantaran kebijakan militer terkait Covid-19. Pada 6 Desember 2020, ia diberhentikan dari wajib militernya.

Pada 26 September 2022, ia merilis album mini debutnya yang berjudul Brand New bersama single utamanya dengan nama sama. Brand New adalah rekaman K-pop retro yang membawa euforia sonik era 90-an bernostalgia bersama para pendengarnya.

