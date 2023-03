Bintang Ant-Man 3, Jonathan Majors Ditangkap atas Dugaan Kekerasan terhadap Perempuan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jonathan Majors ditangkap karena dugaan kekerasan terhadap perempuan di New York pada Sabtu, 25 Maret 2023 waktu setempat. Menurut polisi, Jonathan Majors dilaporkan atas tuduhan pencekikan, penyerangan dan pelecehan oleh seorang perempuan.

Polisi New York mengatakan pemeran karakter Kang the Conqueror di Ant-Man 3 ini terlibat dalam perselisihan dengan seorang perempuan berusia 30 tahun. Polisi menerima panggilan 911 sekitar pukul 11.14 dari sebuah apartemen di dekat lingkungan Chelsea di Manhattan.

"Korban memberi tahu polisi bahwa dia diserang," kata juru bicara NYPD dalam sebuah pernyataan. “Petugas menahan pria berusia 33 tahun itu tanpa insiden. Korban menderita luka ringan di kepala dan lehernya dan dibawa ke rumah sakit daerah dalam kondisi stabil.”



Kronologi Jonathan Majors Dituduh Lakukan Penyerangan



X

Menurut sumber penegak hukum kepada TMZ, polisi diberi tahu bahwa korban diduga merupakan pacar Jonathan Majors. Menurutnya, mereka bertengkar di dalam taksi ketika pulang dari sebuah bar di Brooklyn. Polisi diberi tahu bahwa pacarnya melihat perempuan lain mengirim pesan ke Jonathan Majors. Korban yang tidak disebutkan namanya itu kemudian mengonfrontasi Jonathan Majors dan mencoba mengintip teleponnya. Korban mengklaim bahwa hal ini membuat Jonathan Majors marah, dan dia diduga memegang tangannya dan menamparnya.

Jonathan Majors. REUTERS

TMZ juga mendapat laporan bahwa dugaan korban mengklaim dia meletakkan tangannya di lehernya selama itu. Sumber kami mengatakan perempuan itu diturunkan di suatu tempat dan Jonathan Majors menghabiskan malam di tempat lain. Tampaknya pacarnya pergi ke polisi keesokan paginya yaitu pada Sabtu, 25 Maret 2023 dan melaporkannya atas tindak kejahatan. Korban memiliki luka yang terlihat di belakang telinganya, kemerahan dan bekas luka di wajahnya. Dia dibawa ke rumah sakit dan dalam kondisi stabil.

Sementara Jontahn Majors diborgol dan dibawa ke penjara, karena polisi merasa ada cukup bukti untuk kemungkinan penyebabnya. Namun, bintang film Creed III ini diketahui sudah tidak lagi dalam tahanan polisi sejak Sabtu malam, 25 Maret 2023, menurut juru bicara NYPD yang telah mengkonfirmasi kepada The Associated Press.



Jonathan Majors Bantah Lakukan Kekerasan



Perwakilan Jonathan Majors segera membantah tuduhan tersebut. Ia merasa tidak melakukan kesalahan apapun dan berharap nama baiknya bisa dipulihkan seperti sebelumnya.

"Dia tidak melakukan kesalahan apa pun," kata perwakilan itu dalam email ke AP pada Sabtu, 25 Maret 2023. "Kami berharap dapat membersihkan namanya dan membereskan ini."

Jonathan Majors adalah salah satu bintang yang sedang naik daun di Hollywood. Setelah menembus The Last Black Man in San Francisco pada 2019, Jonathan Majors telah membintangi Da 5 Bloods, The Harder They Fall, dan Devotion tahun lalu. Dia juga membintangi entri Festival Film Sundance baru-baru ini Magazine Dreams, yang akan dirilis oleh Searchlight Pictures pada Desember mendatang.

AP NEWS | VARIETY | TMZ

Pilihan Editor: Mengenal Jonathan Majors Pemeran Kang the Conqueror

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.