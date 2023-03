Kim Min Kyu Bintang Drakor The Heavenly Idol Pencinta Kucing

TEMPO.CO, Jakarta - Belakangan ini nama Kim Min Kyu tengah naik daun. Aktor Korea ini berhasil membuat penonton kepincut dengan peran utamanya dalam drama Korea atau drakor The Heavenly Idol.

Drakor ini mengangkat genre komedi romantis dengan unsur fantasi. Kim Min Kyu juga beradu akting dengan beberapa artis papan atas Korea Selatan, seperti Go Bo Gyeol, Lee Jang Woo dan Ye Ji Won.

Melansir asianwiki.com, Kim Min Kyu lahir di Korea Selatan, 25 Desember 1995. Kim Min Kyu memulai debut di dunia peran pada 2013 dengan bermain dalam serial mini-drama Monstar (2013) dan film The Five (2013). Kim Min Kyu juga pernah bermain dalam drama School 2015: Who Are You.

Namanya mulai mendapat perhatian ketika tampil dalam serial Signal (2016). Setelah itu, Kim Min Kyu mulai wira-wiri membintangi sejumlah judul drama korea. Beberapa judul drama korea yang dibintangi Kim Min Kyu antara lain Just Between Lovers (2017). Rich Family Son (2018). Perfume (2019), Backtreet Rookie (2020), So I Married the Anti-Fan (2021). Selain itu, Kim Min Kyu juga sempat membintangi beberapa judul film, yaitu Battle of Jangsari (2019), The Whispering (2018), dan Chasing (2016).

Pada 2022, ia kembali menarik perhatian publik melalui perannya sebagai Cha Sung Hoon, seoorang kepala sekretaris di drama A Business Proposal (2022). Karena perannya ini, Kim Min Kyu berhasil memborong dua penghargaan dari SBS Drama Awards 2022. Kim Min Kyu mendapatkan penghargaan sebagai Excellent Actor dan Best Couple Awards dalam perannya di drama A Business Proposal.

Sementara untuk kehidupan pribadi, Kim Min Kyu dikenal sebagai seorang pencinta kucing. Kim memiliki dua ekor kucing bernama Xian dan Shami. Tidak banyak yang tahu, ia adalah seorang trainee idol K-Pop sebagai penyanyi selama satu bulan. Bahkan, Kim berlatih bersama anggota grup Korea Selatan, SEVENTEEN, sebelum debut.

