Dwayne Johnson Pasrah Didandani Putrinya hingga Terpaksa Batalkan Zoom Meeting

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hollywood, Dwayne Johnson menunjukkan betapa pasrahnya dirinya ketika didandani oleh dua putrinya, Jasmine Johnson dan Tia Giana Johnson. Aktor yang akrab disapa The Rock itu tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengikuti permintaan anak perempuannya yang masih berusia 7 dan 4 tahun tersebut.

Dalam video yang diunggah di Instagram pada Sabtu pagi, 25 Maret 2023, waktu Indonesia, The Rock terlihat mengenakan kaus tanpa lengan berwarna biru sambil memangku salah satu putrinya. Namun yang paling mencuri perhatian adalah wajah The Rock berubah menjadi warna pink. Putrinya mewarnai seluruh wajah dan kepala plontos aktor yang dulu dikenal sebagai pegulat ini, menggunakan lipstik.

Dwayne Johnson Tak Bisa Tolak Permintaan Putrinya



Bermula dari putrinya yang menawarkan diri untuk me-makeover Dwayne Johnson. Awalnya, pria 50 tahun itu menolak karena dirinya ada jadwal Zoom Meeting 10 menit lagi. Namun putrinya memohon dan berjanji akan melakukannya dalam waktu singkat. Akhirnya The Rock memenuhi permintaan tersebut dan mengatakan, "Oke, tapi buat cepat tetapi hanya lakukan kuku saya dan membuat saya terlihat tampan."

Seketika seluruh kepada The Rock dipenuhi dengan lipstik berwarna pink. The Rock begitu pasrah ketika kepalanya dicoret-coret dengan lipstik oleh putrinya. Putrinya yang lain juga menggambar kumis dan jenggot di wajahnya.

Kepala Dwayne Johnson alias The Rock diwarnai oleh putrinya menggunakan lipstik. Foto: Instagram/@therock

Dalam video tersebut, salah satu putrinya mengatakan kalau The Rock tetap tampan, namun putri lainnya tidak setuju karena merasa ayahnya saat itu seperti perempuan. Kemudian putrinya pergi mencari peralatan makeup lain untuk menyempurnakan riasan sang ayah. The Rock berusaha berusaha mencegah putrinya menambahkan makeup di wajahnya. "Tidak, saya tidak butuh makeup lagi, saya pikir aku baik-baik saja. Saya benar-benar merasa baik-baik saja," kata The Rock.



Dwayne Johnson Habiskan 1 Jam untuk Bersihkan Wajahnya



Akibat hal tersebut, Dwayne Johnson terpaksa harus membatalkan pertemuannya melalui Zoom Meeting, karena tentu saja dia tidak bisa tampil dengan wajah seperti itu. Dwayne Johnson butuh waktu 1 jam untuk membersihkan lipstik di wajah dan kepalanya. "Saya menghabiskan satu jam mencoba menggosok lipstik dari kepala dan wajah saya," tulisnya dalam keterangan video.



Dwayne Johnson Disebut Jadi Pink Adam



Salah satu komentar yang menarik dan membuat para netizen lainnya tertawa adalah ketika Dwayne Johnson disebut sebagai Pink Adam, merujuk pada karakter superhero terbarunya. Komentar tersebut berasal dari pemilik akun Instagram Ozzy Man Reviews.

Dwayne Johnson merupakan pemeran Black Adam dari film DC yang dirilis pada 2022 lalu. Black Adam adalah proyek penuh tantangan bagi Dwayne Johnson karena ini merupakan film pahlawan super pertamanya.

