Dokumenter Kuak Kematian Misterius Kim Seong Jae akan Tayang di Platform OTT

TEMPO.CO, Jakarta - Film dokumenter soal fakta kematian misterius idola K-Pop, Kim Seong Jae dikabarkan akan tayang di platform OTT. Sutradara program Unanswered Question di saluran televisi nasional SBS, Bae Jung Hoon, mengungkapkan perilisan konten terbaru berkaitan kasus kematian misterius yang dialami oleh personel grup idola, Deux. Namun, saat ini belum ada penjelasan platform OTT mana yang akan mewadahi peluncuran tersebut.

Menurut News Nate, pemindahan medium tayang ke aplikasi OTT diduga karena keberhasilan tayang dari dokumenter In The Name of God: A Holy Betrayal di Netflix. Sebelumnya, dokumenter menyoal sekte JMS dan Baby Garden juga tidak dapat menembus layar kaca karena permohonan larangan tayang ke pengadilan. Namun, saat sekte Baby Garden mencoba untuk melayangkan larangan tayang ke dokumenter Netflix, pengadilan tidak mengabulkannya.

Beberapa Kali Film Soal Kim Seong Jae Gagal Tayang

Program Unanswered Question telah beberapa kali mencoba untuk melakukan penayangan pada Agustus 2019 dan Desember 2019. Namun, larangan tayang diturunkan oleh pihak pengadilan setelah Nona A, mantan pacar Kim Seong Jae, mengirimkan permohonan.

Melalui pencarian tagar #UnansweredQuestionKimSungJae di Instagram, ditemukan bahwa publik Korea Selatan pernah mengajukan petisi terkait permohonan izin tayang ke Gedung Biru atau Istana Kepresidenan Korea Selatan. Mengutip Kyeong Hyang News, pada September 2019, petisi tersebut mencapai 203.370 tanda tangan. Publik mengatakan bahwa mereka tidak menuntut adanya penangkapan atau penyelidikan mendalam, sehingga penayangan hanya untuk memenuhi rasa penasaran.

Misteri Kematian Kim Seong Jae

Idola K-Pop generasi pertama, Kim Seong Jae ditemukan tewas pada November 1995 di Swiss Grand Hotel, Hongeun-dong, Soedaemun-gu, Seoul. Jasad Kim Seong Jae dipenuhi bekas suntikan yang berdasarkan hasil pengecekan mengandung anestesi hewan.

Pada penyelidikan yang dilakukan, pacar Kim Seong Jae diduga sebagai pembunuhnya setelah temuan pembelian obat anestesi hewan yang dilakukannya. Namun, nona A dibebaskan pengadilan karena minim bukti terkait pembunuhan.

