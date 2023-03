7 Fakta Menarik Han So Hee, Bintangi The Price of Confession

TEMPO.CO, Jakarta - Han So Hee merupakan aktris korea yang sedang naik daun dalam dua tahun terakhir, aktris kelahiran 18 November 1994 ini memiliki nama asli Lee So Hee. Ia merupakan seorang aktris dan model berbakat, berawal dari peran pendukung hingga menjadi pemeran utama dalam drama Money Flower, 100 Days My Prince, Abyss, The World of The Married, Nevertheless, My Name, Soundtrack 1, dan juga The Price of Confession.

The Price of Confession merupakan drama terbaru Han Soo Hee dan Song Hye Kyo yang akan tayang pada 2024 mendatang. Drama Korea thriller ini disutradarai oleh Lee Eung Bok yang mengisahkan kasus pembunuhan yang melibatkan dua perempuan. Dalam drama ini, Han So Hee berperan sebagai Mo Run yang sangat misterius dan anti sosial. Simak 7 fakta menarik Han So Hee berikut.

1. Berusaha Meraih Mimpi dengan Modal Nekat

Sejak berusia 19 tahun Han So Hee nekat datang ke Seoul dengan membawa uang sekitar tiga juta Won hanya untuk mengejar mimpinya dan memulai kehidupan yang baru. Pada masa awal kedatangannya, Han So Hee sempat bekerja serabutan hingga menjadi pelayan bar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Han So Hee dikenal pantang menyerah dan selalu berusaha atas hidupnya, akhirnya impian dia menjadi aktris populer yang sangat berbakat pun terwujud.

2. Debut Akting Sejak Tahun 2017

Han So Hee debut akting pada 2017 sebagai peran pendukung dalam drama Reunited World, hingga akhirnya ia bisa menjadi pemeran utama dalam drama Money Flower, 100 Days My Prince, Abyss, Nevertheless dan lainnya, hingga membuat penonton berdecak kagum atas perannya yang berhasil dibawakan secara sempurna.

3. Memulai Karir Sebagai Model Iklan dan Model Video Klip

Han So Hee mengawali karir sebagai model iklan berbagai macam produk makeup, fashion, makanan, dan game. Selain itu, ia juga menjadi model video klip SHINee dengan judul Tell Me What You Do yang dirilis pada 2016. Berkat video klip tersebut, Han So Hee mendapat tawaran drama Reunited World pada 2017, yang dilanjutkan mendapatkan tawaran drama populer seperti Money Flower dan 100 Days My Prince.

4. Berperan sebagai Pelakor dalam The World of the Married

Penggemar drama Korea pada 2020 pastinya tidak ketinggalan untuk menyaksikan salah satu drama paling banyak ditonton berjudul The World of The Married, sebagai drama dengan rating tertinggi. Dalam drama ini, Han So Hee berperan sebagai Yeo Da Kyung yakni orang ketiga dalam hubungan dr. Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh yang membuat netizen geram. Namun, melalui drama ini, Han So Hee berhasil menjadi artis terkenal yang akhirnya mendapatkan peran utama seperti dalam drama Nevertheless, My Name, Soundtrack #1.

5. Terjerat Kontroversi dengan Ibunya Sendiri

Han So Hee sempat terjerat kontroversi dengan ibunya sendiri saat dirinya meraih kesuksesan dalam drama The World of Married. Dalam sebuah postingan, mengungkapkan bahwa sang ibu memiliki hutang 85 juta won atau 1 miliar dengan alasan untuk menunjang karier sang aktris.

Sejak beredarnya kabar tersebut, Han So Hee memberikan klarifikasi dan permohonan maaf atas perilaku ibunya, sekaligus mengungkapkan bahwa dirinya telah kehilangan kontak dengan ibunya ketika orang tuanya bercerai sejak berusia lima tahun. Penipuan tersebut terus berlanjut hingga 2021 dan awal 2022 yang akhirnya pihak pengadilan menyatakan bahwa Han So Hee tidak berkewajiban untuk melunasi hutang ibunya yang telah menipu banyak orang menggunakan namanya.

6. Berbakat dalam Bidang Seni

Han So Hee sempat berkuliah dan mengambil jurusan seni di sebuah universitas, sebab itu pula ia sangat berbakat dan mencintai seni. Han So Hee selalu meluangkan waktunya untuk melukis atau menggambar, dan membagikannya di media sosial instagram. Menariknya, beberapa lukisan yang dibuat Han So Hee sempat muncul dalam drama Nevertheless, yang muncul di kamar karakter yang ia mainkan bernama Yu Na Bi.

7. Han So Hee si Pecinta Kucing

Han So Hee merupakan aktris yang dikenal sangat mencintai kucing, ia memiliki dua kucing bernama Hammer dan Marshie yang kerap kali diabadikan dalam postingan media sosialnya.

Nah, itu dia 7 fakta menarik Han So Hee, aktris naik daun yang sedang diperbincangkan banyak orang berkat perannya di drama-drama Korea. Nantikan drama dari duo ratu kecantikan korea selatan yakni Han So Hee dan Song Hye Kyo dalam The Price of Confession.

Nur Qomariyah | Berbagai Sumber