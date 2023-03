Fakta Menarik Kim Jung Hyun, Perankan 3 Karakter di Kokdu: Season of Deity

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Jung Hyun merupakan pemeran utama dalam drama Kokdu: Season Duty. Ia berperan sebagai malaikat maut bernama Kokdu yang dingin dan kejam.

Setiap 99 tahun sekali, Kokdu turun ke dunia manusia dan masuk ke tubuh manusia yang mirip dengannya. Dan, kali ini dia masuk ke tubuh dokter ahli bedah bernama Do Jin Woo. Wajah tampan dan dingin Kim Jung Hyun membuatnya sering dapat peran sebagai pria yang angkuh. Berikut fakta menarik tentang Kim Jung Hyun:



Fakta Menarik Kim Jung Hyun



Awal Kim Jung Hyun Jatuh Cinta pada Teater



Kim Jung Hyun memulai karier aktingnya dengan menjadi aktor teater musikal. Ternyata, kecintaannya pada teater sudah dimulai sejak dia duduk di bangku SMP. Dalam wawancaranya dengan majalah Esquire, Kim Jung Hyun cerita kalau dia mulai melirik dunia akting sejak bermain di pentas festival sekolahnya.

“Pada tahun ketiga sekolah menengah, aku memainkan voice akting di festival sekolah dengan beberapa temanku. Jadi, temanku yang berakting di panggung sedangkan aku dubbing dialog mereka dengan suaraku. Ternyata penonton menyukai pertunjukan kami dan menganggapnya lucu. Sejak itulah aku mulai tertarik mendalami akting,” kata Kim Jung Hyun.

Saking tertariknya dengan akting, Kim Jung Hyun sampai mendirikan ekskul teater di sekolahnya. “Sekolahku dulu sama sekali tidak punya ekskul teater. Akhirnya aku mengumpulkan beberapa orang yang tertarik berakting dan seorang guru pendamping untuk mendirikan ekskul ini. Jadi, bisa dibilang kalau aku termasuk salah satu pendiri ekskul teater pertama di sekolahku,” katanya.



Kim Jung Hyun Makin Dalami Bakat Aktingnya



Kim Jung Hyun kemudian masuk kuliah di Korea National University of Arts jurusan Akting sebagai langkah awal mengejar cita-citanya sebagai aktor. Lulus dari kuliah, Kim Jung Hyun pun memulai karier aktingnya dengan bermain sebagai aktor teater musikal. Sejak 2012 hingga 2015, Kim Jung Hyun memerankan sekitar 4 teater musikal, termasuk yang terkenal, yaitu Therese Raquin.

Selain teater, Kim Jung Hyun juga bermain di beberapa film pendek, seperti I'll Be with You (2012), The Beginning of Murder (2014), dan Going My Home (2016). Dia baru memulai karier akting layar kaca komersilnya pada 2015 dengan berakting di film independen Overman yang tayang di Busan International Film Festival. Meskipun ini adalah film layar lebar pertamanya, Kim Jung Hyun sudah menarik perhatian hingga dinominasikan sebagai Best Actor di 25th Buil Film Awards dan Chunsa Film Art Awards.



Popularitas Kim Jung Hyun Mulai Menanjak

2017 bisa dibilang sebagai tahun kebangkitan karier Kim Jung Hyun. Dalam setahun dia berpartisipasi di beberapa drama keren yang berhasil meningkatkan popularitasnya. Mulai dari drama historical The Rebel yang berhasil membuatnya meraih Best New Actor dari MBC Drama Awards. Lalu, ada drama remaja School 2017, di mana perannya sebagai siswa nakal, Hyun Tae Woon membuatnya dinominasikan sebagai Best Actor di Baeksang Arts Awards, KBS Drama Awards, dan The Seoul Awards.

Di tahun berikutnya, Kim Jung Hyun bermain di drama Welcome to Waikiki yang cukup populer di seluruh Asia. Kemudian pada 2020, Kim Jung Hyun berperan di drama saeguk, Mr. Queen dan memerankan tokoh Raja Cheoljong. Drama ini masuk peringkat ke-7 drama Korea terpopuler di teve cable dan mendapat pujian dari berbagai media. Kim Jung Hyun pun menyumbangkan suara merdunya untuk OST drama ini.



Perankan 3 Karakter di Kokdu: Season of Deity



Drama Kokdu: Season of Deity merupakan proyek yang cukup menantang bagi Kim Jung Hyun. Dalam drama ini dia harus memerankan 3 tokoh yang berbeda. Yang pertama sebagai Kokdu, dewa dunia bawah yang berubah menjadi pencabut nyawa. Kedua sebagai Do Jin Woo, dokter bedah yang dirasuki roh Kokdu. Lalu, terakhir adalah Oh Hyeon, Kokdu di masa lalu sebelum berubah menjadi dewa dunia bawah dan pencabut nyawa.

Dalam wawancaranya dengan Soompi, Kim Jung Hyun mengatakan kalau merupakan tantangan sendiri untuk bisa membedakan masing-masing karakter tersebut dan memerankannya dengan baik. “Kokdu itu karakter yang eksentrik, elegan, dan juga bijaksana. Dia adalah tokoh yang punya kepribadian yang paling unik dibandingkan tokoh lainnya,” kata Kim Jung Hyun.

Karena itu tidak mudah bagi Kim Jung Hyun berubah dari Kokdu yang punya aura dewa ke Do Jin Woo yang manusia biasa. “Berbeda dengan Kokdu yang dinamis, Do Jin Woo lebih bersikap statis. Jadi, aku perlu lebih menahan diri saat memerankan Do Jin Woo. Nah, karena Kokdu seorang dewa, jadi aku harus menggambarkannya sebagai tokoh yang besar dan penting. Semoga saja image dewa yang agung itu sampai ke penonton,” kata Kim Jung Hyun.

