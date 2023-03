Tiket Konser Laku Keras, TWICE Catat Sejarah Baru di SoFi Stadium California

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop asal Korea Selatan, TWICE berhasil memecahkan rekor dunia sebagai satu-satunya grup wanita dari seluruh negara yang mampu menjual habis seluruh tiket konser di SoFi Stadium Los Angeles, California. Konser TWICE sendiri akan berlangsung di SoFi Stadium pada 10 Juni 2023 mendatang.

TWICE Jual 50 Ribu Tiket di SoFi Stadium

Dikutip melalui Soompi, pada Rabu, 22 Maret 2023, TWICE memulai penjualan tiket konser bertajuk Ready To Be yang akan digelar di SoFi Stadium, California. Sesaat setelah pejualan tiket konser dimulai, ONCE, penggemar TWICE berhasil meludeskan tiket seluruh SoFi Stadium.

Dikutip dari Yonhap News Agency, TWICE menjadi grup wanita pertama di seluruh dunia yang berhasil menjual 50 ribu kursi di SoFi Stadium. Selain itu, grup dengan lagu hits Alcohol Free ini menjadi yang kedua secara general, setelah Bangtan Boys (BTS) pernah mengukirkan rekor yang sama pada empat acara di 2021.

Kemudian dikutip dari Soompi, bukan hanya SoFi Stadium,.TWICE juga kali menjual habis seluruh tiket konser di Amerika Utara, Australia, dan 6 negara lain dalam waktu singkat. Mempertimbangkan banyaknya minat penonton konser Ready To Be, TWICE memutuskan untuk menambah hari konser di beberapa kota Australia dan Amerika Utara.

Bukan Pencapaian Pertama Bagi TWICE

Pencapaian ini bukanlah yang pertama bagi grup beranggotakan 9 personel tersebut. Tahun lalu, TWICE menjadi satu-satunya grup wanita K-Pop dalam secara yang menjual seluruh tiket di Banc of California Stadium, Los Angeles.

Selain itu, grup pemilik lagu What is Love ini juga akan menjadi grup wanita pertama di seluruh dunia yang tampil sebagai bintang utama di NFL Stadium, Amerika Serikat.

Konser TWICE Bertajuk Ready To Be

Grup di bawah naungan JYP Entertainment ini dikabarkan akan memulai tur dunia kelima mereka berjudul Ready To Be. Dilansir melalui Yonhap News Agency, tur dunia ini akan dimulai pada 15 dan 16 April 2023 di Seoul. TWICE akan berlabuh di beberapa negara, seperti Sydney, Melbourne, Osaka, Tokyo, Los Angeles, Oakland, Seattle, Dallas, Houston, Toronto, New York, dan Atlanta.

GABRIELLA AMANDA | SOOMPI | YONHAP NEWS AGENCY

