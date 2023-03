4 Fakta Menarik Mina Twice

TEMPO.CO, Jakarta - Myoui Mina satu anggota dari grup K-pop Twice. Ia juga dikenal populer sebagai Mina Twice. Mengutip Kprofiles, Mina lahir di San Antonio, Texas, Amerika Serikat, pada 24 Maret 1997. Mina menempuh sekolah menengah di Obayashi Sacred Heart School di Jepang.

Mina anggota yang memiliki masa pelatihan terpendek sebelum memulai debutnya sebagai anggota Twice. Dia masuk dalam industri K-Pop ketika cover dengan temannya menggunakan lagu Girls' Generation.

Fakta tentang Mina Twice

1. Status kewarganegaraan

Mengutip Kprofiles, Mina lahir di San Antonio, Texas, Amerika Serikat. Keluarganya pindah ke Kobe, Jepang, saat dia masih balita. Mina memilik status kewarganegaraan Jepang-Amerika. Pada 2019, dia melepaskan status kewarganegaraan Amerika.

2. Debut bersama Twice

Mengutip Kpoper, Mina bergabung dengan JYP Entertainment sebagai trainee pada 2 Januari 2014. Setelah tiga tahun berlatih, ia debut sebagai anggota Twice pada Oktober 2015.

Mengutip KPopping, Mina juga sempat ikut menulis lirik untuk lagu Shot Thru The Heart bersama Momo dan Sana. Dia juga menjadi anggota subunit Twice bernama Twice Japan, yang mempromosikan lagu-lagu di Jepang.

3. Model dan duta merek

Mina juga aktif sebagai model dan sering tampil di acara fashion. Dia juga menjadi duta untuk banyak merek fashion dan kosmetik terkenal. Mina juga kerap tampil di video musik atau MV. Dia muncul di MV Feel (Jepang) Junho, Stop Stop It GOT7, MV Rose (Jepang) Wooyoung, dan miss A Only You MV.

4. Sempat absen karena mengalami gangguan kecemasan

Pada Juli 2019, Mina sempat rehat dan industri hiburan selama beberapa bulan, karena mengalami gangguan kecemasan. Setelah menjalani perawatan dan pemulihan, ia kembali pada Oktober 2020. Meskipun sempat absen, ia tak kehilangan kepopuleran.

