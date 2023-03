4 Pesohor Dunia Ucapkan Selamat Ramadhan, dari Bella Hadid hingga Sami Yusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah artis dunia memberikan ucapan selamat Ramadan di akun media sosial mereka, yang menandakan umat Islam di seluruh dunia mulai beribadah puasa sebulan penuh, pada Kamis, 23 Maret 2023. Mereka, antara lain Bella Hadid dan ayahnya, Mohamed Hadid, DJ Khalid, serta musisi Sami Yusuf.

1. Bella Hadid

Adik dari Gigi Hadid terlihat mengucapkan selamat Ramadan kepada pengikut Instagramnya. Supermodel dunia yang bangga berdarah Palestina itu mengunggah sebuah foto bertuliskan Ramadan Mubarak. "Ramadan Mubarak untuk semuanya. Aku mengharapkan kedamaian pada (satu) bulan ke depan," tulisnya. Unggahan tersebut mendapatkan lebih dari 700 ribu likes dan balasan dari figur publik muslim lain.

2. Mohamed Hadid

Ayah dari Gigi, Bella, dan Anwar Hadid ini turut mengucapkan selamat Ramadan di unggahan dan story Instagramnya (@mohamedhadid). Pada unggahan Instagram, Mohamed mengunggah sebuah foto lambang bulan, bintang, dan masjid bertuliskan Ramadan Mubarak. Mohamed menuliskan, "Ramadan Mubaran dan damai di seluruh bumi. Semoga Tuhan melindungi dari (hal) kurang beruntung dan menaruh pertanggung jawaban kuat.... Ameen."

Mohamed juga meninggalkan komentar pada unggahan putrinya itu. "Love you, Bella. Bulan yang paling membahagiakan dan damai untukmu, aku, keluarga kita, dan orang-orang terkasih, insyaallah." Tak hanya itu, Mohamed Hadid juga mengunggah story akun lain di Instagram mengenai perayaan Ramadan yang pertama kali dilangsungkan di London.

3. DJ Khaled

Musisi asal Amerika Serikat, DJ Khaled rutin mengunggah ucapan Ramadan tiap tahun. Tahun ini, DJ Khaled mengunggah sebuah story milik akun lain dengan keterangan POV: Me in a minute before iftar (Sudut pandang aku satu menit sebelum iftar). Pada unggahannya DJ Khaled menambahkan tulisan, "Ramadan Kareem Y a'll." DJ Khaled berharap semoga Ramadan dapat menjadi berkah bagi semuanya.

4. Sami Yusuf

Penyanyi, penulis lagu, dan komposer asal Inggris, Sami Yusuf juga tidak ketinggalan dalam mengucapkan selamat ramadan kepada publik. Dirinya mengunggah sebuah video ucapan berdurasi 5 detik di Twitter dan Instagram, "Ramadan Kareem, semoga kalian semua dipenuhi cinta, kebahagiaan, dan rezeki." Unggahannya ini mendapatkan 35 ribu likes di Instagram dan turut mendapatkan beragam balasan dari seluruh figur muslim di dunia.

Sementara itu, artis dari belahan dunia lain, seperti Huma Qureshi, Cat Stevens, dan Hend Sabry juga turut mengucapkan selamat Ramadan kepada publik yang merayakan.

GABRIELL AMANDA | INSTAGRAM | TWITTER

Pilihan Editor: Bella Hadid: Apa Dilarang Jadi Orang Palestina di Instagram?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.