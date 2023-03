CRAVITY: Profil, Aliran Musik hingga Awal Menapaki Sukses

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik asal Korea Selatan, CRAVITY, kini tengah menjadi sorotan para pecinta KPop di seluruh dunia.

Grup yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil meraih popularitas yang cukup tinggi di kalangan penggemar KPop.

Profil CRAVITY

CRAVITY resmi debut pada 14 April 2020 dengan lagu utama berjudul Break All the Rules. Dalam waktu singkat, lagu tersebut berhasil menjadi trending di berbagai platform musik. Hal ini menunjukkan bahwa CRAVITY memiliki kualitas yang tak bisa diragukan lagi dalam menciptakan musik.

Aliran musik CRAVITY adalah KPop dengan sentuhan pop Korea Selatan dan balutan EDM. Lagu-lagu mereka memiliki beat yang kuat dan energetik, sehingga membuat para pendengarnya terus bergoyang.

Selain itu, Cravity juga suka mencoba hal-hal baru dalam musik mereka. Hal ini membuat mereka menjadi salah satu grup Kpop yang selalu dinantikan karya terbarunya.

Di samping itu, CRAVITY memiliki nama fans Luvity yang diambil dari kata "Love" dan "Infinity". Nama ini memiliki arti bahwa para fans CRAVITY akan selalu mencintai mereka tanpa batas.

Luvity juga dikenal sebagai salah satu fans KPop yang sangat loyal terhadap grup idola mereka.

Member CRAVITY

Cravity terdiri atas sembilan anggota yang memiliki bakat luar biasa di bidang musik. Mereka adalah Serim, Allen, Jungmo, Woobin, Wonjin, Minhee, Hyeongjun, Taeyoung, dan Seongmin.

Para member CRAVITY masih sangat muda belia. Mengutip dari Kprofiles.com, member tertua CRAVITY yakni Serim lahir pada tahun 1999, sedangkan member termudanya, Seongmin lahir pada tahun 2003.

Meski usia mereka masih tergolong belia, namun hasil karya yang mereka ciptakan sangat mengagumkan. Dengan dipimpin oleh Serim sebagai leader, CRAVITY mampu berkarya dan dicintai oleh para penggemarnya.

Di samping aktivitas bermusiknya, CRAVITY juga memiliki banyak konten menarik yang bisa kamu nikmati sebagai fans. Mereka kerap membagikan video di channel YouTube resmi mereka, Cravity Official. Di sana, kamu bisa menikmati konten-konten menarik seperti behind the scenes, vlog, dance practice, serta acara-acara menarik lainnya.

Selain itu, CRAVITY juga kerap tampil di acara televisi, seperti Music Bank, M Countdown, dan lain-lain. Mereka juga menggelar konser secara online maupun offline, sehingga para fans bisa menyaksikan performa mereka secara langsung. Terbaru, beberapa bulan lagi, mereka akan menggelar tur dunia pertamanya.

