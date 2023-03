Kala Pitha Haningtyas Mentari Berjuang Memenangi Pertandingan di Tengah Duka Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Pemandangan mengharukan terjadi kala pertandingan ganda campuran pasangan Rinov Rivaldy - Pitha Haningtyas Mentari melawan Dejan Ferdinansyah - Gloria Emanuelle Widjaja di babak 32 besar Swiss Open 2023 di Basel, Kamis dinihari, 23 Maret 2023 waktu Indonesia. Sepanjang pertandingan, Tari, panggilan kesayangannya, yang masih berduka setelah kematian kekasihnya, Syabda Perkasa Belawa, tiga hari lalu, terus menangis.

Sesekali ia berhenti mengambil napas dan berusaha menenangkan diri agar tetap fokus. Pasangannya, Rinov Rivaldy, di sepanjang pertandingan terus menjaganya agar tetap kuat dan tidak limbung. Sungguh tak mudah bagi Tari harus bertanding di antara rasa kehilangan kekasih hatinya.

Pitha Haningtyas Mentari Terduduk Usai Memenangi Pertandingan

Puncaknya, kala Tari dan Rinov memenangi gim ketiga dengan skor 21-11. Ia langsung terduduk di tengah lapangan. Punggungnya ditepuk Rinov. Dejan dan Gloria bergerak menyeberangi lapangan lawan turut menenangkannya. Gloria memeluk Tari dan membantunya berdiri. Rinov selanjutnya menggandeng Tari untuk menyalami wasit. Setelah itu, Tari kembali terduduk di pinggir lapangan. Ofisial Indonesia berlari memeluknya dan memapahnya berjalan keluar lapangan.

Pitha Haningtyas Mentari ditenangkan Rinov Rivaldy, Gloria Emanuelle Widjaja, dan Dejan Ferdinansyah usai memenangkan pertandingan di Swiss Open. Foto: Youtube BWF.

Dukungan juga diberikan para pengguna Twitter. "Tari kamu kuat, kamu hebat, kamu kuat kuat kuat. Big hug for you!!! Terima kasih Rinov, selalu siap sedia back up Tari selalu menenangkan Tari. Terima kasih DeGlo selalu perhatian sama Tari tiap Tari butuh break sebentar," tulis @bodyguard***. "Sada, jangan khawatir, Mentarimu bakalan dijaga banyak orang. Dia berjuang mati-matian hari ini. Dia masuk court, berusaha sekuat tenaga, dan berhasil menang!" tulis @zaiz***.

Syabda Perkasa Belawa, atlet tunggal putra Indonesia meninggal dalam kecelakaan maut bersama ibunya, Anik Sulistyowati di Tol Pemalang, Senin dinihari, 20 Maret 2023. Syabda bersama ibu, ayah, kakak, dan adik hendak bertolak ke Sragen setelah mendengar kematian neneknya pada Ahad malam. Ayah, kakak, dan adik Syabda selamat dalam kecelakaan itu meski luka-luka. Syabda dimakamkan satu liang bertiga bersama ibu dan neneknya.

Pesan Chat Tari untuk Syabda Perkasa Belawa yang Tak Lagi Berbalas

Kabar itu diterima Tari saat baru tiba di Basel, dari Birmingham, Inggris usai mengikuti All England. Kabar yang membuat duka seluruh kontingen Indonesia yang berada di Swiss. Sorotan terutama ditujukan kepada Tari, sebagai cinta terakhir Syabda. Ia harus tetap berlaga meski hatinya remuk redam. Mentalnya hancur oleh rasa kehilangan yang sangat besar, bahkan belum sempat melihat wajah kekasihnya untuk terakhir kali.

Sehari setelah Syabda meninggal, Tari, yang mendapatkan penguatan dari ofisial dan rekan-rekannya di Pelatnas, mengunggah percakapan terakhir mereka melalui Whatsapp. Terakhir, Syabda berpesan agar dia tidak lupa berdoa. Kabar yang dikirimkan Tari bahwa dia telah mendarat di Swiss tidak mendapatkan respons lagi. Syabda tak lagi bisa membalas pesannya.

