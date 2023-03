Profil Ham Wonjin yang Genap Masuki 22 Tahun: Punggawa CRAVITY yang Bermarga Ham

TEMPO.CO, Jakarta - Tanggal 22 Maret 2023, Ham Wonjin atau Wonjin CRAVITY merayakan ulang tahunnya yang ke-22 tahun dalam usia internasional. Sedangkan usianya dalam sistem Korea Selatan telah menginjak 23 tahun.

Wonjin adalah anggota dari grup CRAVITY yang debut pada 14 April 2020. Grup ini terdiri dari sembilan anggota yang dilahirkan oleh agensi Starship Entertainment dan Kakao M.

Sosok Wonjin CRAVITY

Wonjin lahir pada 2001 di Korea Selatan, dan kini tingginya 176 cm dan berat 60 kg.

Menurut profil di Kprofiles, warna favoritnya adalah biru laut dan makanan favoritnya adalah daging sapi. Dia juga memiliki hobi berolahraga dan mendengarkan musik.

Sebelum bergabung dengan CRAVITY, Wonjin terdaftar sebagai trainee di Starship Entertainment selama tiga tahun. Selain itu, ia juga muncul di beberapa program televisi Korea Selatan sebelum debutnya sebagai anggota CRAVITY.

Wonjin terkenal dengan vokalnya yang khas dan kemampuannya untuk menari dengan lincah. Dia juga dikenal karena memiliki bakat akting yang bagus.

Selain itu, dia juga memiliki senyum yang menawan dan selalu terlihat ceria di depan kamera.

Keunikan lainnya adalah nama marganya yakni “Ham”, marga ini terhitung jarang di Korea Selatan. Sebab biasanya, marga yang lebih umum dikenal di Korea adalah marga “Han”.

Selama karirnya di Cravity, Wonjin telah berpartisipasi dalam beberapa album dan single, seperti "Hideout: Remember Who We Are - Season 1", "Hideout: The New Day We Step Into - Season 2", "My Turn", dan "The Awakening: Written in the Stars".

Wonjin juga sering tampil di acara televisi, seperti "M Countdown", "The Show", dan "Music Bank". Dia juga berpartisipasi dalam konser dan tur musik bersama anggota Cravity.

Dalam suatu wawancaranya, Wonjin mengatakan bahwa tujuannya sebagai seorang anggota CRAVITY adalah untuk menciptakan karya yang dapat memberikan pengaruh positif bagi pendengarnya. Dia ingin CRAVITY menjadi grup K-Pop yang diakui secara internasional dan mencapai banyak kesuksesan di masa depan.

Itulah profil singkat Wonjin CRAVITY. Dia adalah seorang penyanyi, penari, aktor, dan juga selebriti yang sangat aktif di media sosial.

