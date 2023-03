Sinopsis Film Soulmate, Kisah Persahabatan dan Percintaan

TEMPO.CO, Jakarta - Film Soulmate merupakan film Korea terbaru yang tayang pada 15 Maret 2023 di Korea dan tayang hari ini, Kamis, 22 Maret 2023 di seluruh bioskop Indonesia. Nahkah film bergenre friendship drama dan romance ini ditulis dan disutradarai oleh Min Yong Keun. Soulmate digarap dan diproduksi oleh Climax Studio serta Next Entertainment World yang di-remake dari film Cina populer berjudul Hello, My Soulmate rilisan 14 September 2016.

Menampilkan keindahan pulau Jeju, film Soulmate diperankan oleh Kim Da Mi sebagai Mi So, Kim Soo Hyung sebagai Mi So remaja, Jeon So Nee sebagai Ha Eun, Ryu Ji An sebagai Ha Eun remaja, Byeon Woo Seok sebagai Jin Woo, dan Heo Ji Na sebagai ibu Mi Soo. Film ini menampilkan cerita yang menarik, emosional, dan superrelatable.

Kisah dua sahabat yang lahir pada 1988 dalam melewati suka, duka, cinta, dan kerinduan, dialami Mi So dan Ha Eun sudah berjalan selama 14 tahun. Keduanya bertemu pertama kali saat usia 13 tahun. Sampai suatu ketika, keduanya merasakan dilema karena mencintai sosok pria yang sama bernama Jin Woo.

Kehidupan dua remaja perempuan dan kisah persahabatan keduanya memang sangat hangat dan mengharukan. Poster film Soulmate mengisyaratkan momen masa lalu yang begitu indah pada saat bersama dengan kalimat, “Kita bersinar paling terang, pada saat kita bersama." Berikut sinopsis film Soulmate.

Sinopsis Film Soulmate

Soulmate mengisahkan dua perempuan bernama Mi So dan Ha Eun yang lahir pada 1988, lalu bertemu pada usia 13 tahun. Dua sahabat yang menghabiskan waktu bersama selama 14 tahun ini memiliki kepribadian yang berbeda.

Mi So yang diperankan oleh Kim Da Mi merupakan seseorang yang berjiwa bebas dan mencoba berbagai sisi kehidupan dengan penuh petualangan. Sementara Ha Eun yang diperankan oleh Jeon So Nee merupakan gadis cantik yang sangat berbakat.

Berbagai jalan kehidupan dilalui bersama, mulai dari pencarian jati diri, masa depan, impian, cinta pertama, hingga pendewasaan diri. Namun suatu ketika, keretakan hubungan persahabatan terjadi.

Segalanya menjadi semakin rumit saat saat Ha Eun menemukan cinta pertamanya di sekolah dengan seorang pria bernama Jin Woo yang diperankan oleh Byeon Woo Seok. Jin Woo mulai masuk ke dalam persahabatan dan kehidupan di antara keduanya hingga persahabatan mereka berakhir renggang.

Sampai suatu ketika, Mi So yang berjiwa bebas memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru yang lebih menantang. Sementara Ha Eun memilih untuk tinggal di kampung halamannya dan menjalani hidupnya seperti biasa.

Nah, itu dia sinopsis film Soulmate, kisah persahabatan dan percintaan di musim panas yang penuh dengan cerita emosional dan superrelatable. Apalagi film ini bertema coming of age yang menampilkan kisah remaja menjadi orang dewasa mulai dari pencarian jati diri, kisah cinta pertama, hingga kisah persahabatan yang ternyata tidak berjalan selamanya.

NUR QOMARIYAH

