Netizen Korea Berspekulasi Bakal Ada The Glory 3 karena Hal Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Glory mendapatkan banyak cinta dan dukungan yang terlihat lewat antusiasme yang didapatkan di seri keduanya. Dikutip melalui All Kpop, banyak netizen yang berharap dapat melihat cerita dari Joo Yeo Jeong dan menyaksikan musim ketiga The Glory.

Muncul Spekulasi dari Wawancara Lee Do Hyun

Munculnya spekulasi akan ada musim ketiga dari serial Netflix ini bermula dari wawancara Majalah Cosmopolitan Korea dengan Lee Do Hyun. Dalam wawancara tersebut, sang aktor menyebutkan pendapatnya soal kemungkinan hadirnya seri ketiga. "Akan sangat menyenangkan jika ada The Glory 3," tuturnya.

Pemeran utama drama 18 Again tersebut juga menambah rasa penasaran publik dengan jawaban apatisnya. "Aku tidak akan berkomentar apa pun (terkait kemungkinan produksi seri ketiga)," lanjutnya.

Momentum Balas Dendam Joo Yeo Jeong dalam Cerita The Glory

Mengutip dari All Kpop, spekulasi netizen juga membesar dari episode terakhir pada The Glory 2. Menurut mereka, Joo Yeo Jeong, yang diperankan dengan menggemaskan oleh Lee Do Hyun, sudah memenuhi janjinya untuk membantu Moon Dong Eun. Seharusnya, giliran Moon Dong Eun membantu membalaskan dendam Joo Yeo Jeong.

Pada episode terakhir The Glory 2, Moon Dong Eun digambarkan sedang memulai aksinya dalam membalaskan dendam Joo Yeo Joong. Hal ini terlihat saat Kang Young Cheon, pembunuh ayah Joo Yeo Joong, dipenjara di tempat Joo Yeo Joong bekerja sebagai staf medis. Selain itu, karakter yang diperankan Song Hye Kyo ini terlihat sedang mencari anak buah wanita untuk melancarkan aksinya. "Aku mencari pekerja wanita. Tolong hubungi diriku," tulis Moon Dong Eun kepada Kang Hyeon Nam, asistennya.

Selain itu, melansir dari Kbizoom, aksi balas dendam Joo Yeo Joong dan Moon Dong Eun hanya diperlihatkan secara halus dan belum terlihat aksi eksplisit. Lalu, netizen juga beranggapan bahwa tiga dari lima pelaku bullying hingga saat ini belum meninggal. Hal tersebut turut menambah spekulasi netizen Korea Selatan terkait hadirnya musim ketiga.

