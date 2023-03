Kembangkan Lagu Anak, Hoala & Koala Gandeng Musisi Endah N Rhesa Hingga Ariyo Wahab

TEMPO.CO, Jakarta - Minimnya referensi lagu anak membuat banyak anak Indonesia lebih sering mendengarkan musik dewasa yang kebanyakan bertemakan cinta. Tak dipungkiri, lagu yang tidak sesuai umur itu bisa berdampak pada anak-anak yang mendengarnya.

Kondisi itu pun membuat para musisi tanah air semakin bergairah dan bersemangat untuk menciptakan karya bagi anak-anak Indonesia. Selain ditujukan sebagai hiburan, langkah ini bagi beberapa orang juga dinilai sebagai upaya untuk menyelamatkan anak-anak.

Salah satu sosok yang mencoba mengangkat lagu anak adalah penulis lagi Rendyadi Amnar melalui akun YouTube Hoala & Koala. Penulis lagu anak “Jangan Pernah Berubah” ini menggandeng musisi seperti Endah N Rhesa dalam pembuatan lagu anak itu. "Awalnya, Hoala & Koala memang sudah memiliki beberapa pilihan musisi untuk membawakan lagu “Jangan Pernah Berubah”. Tapi, Endah N Rhesa dinilai sangat cocok membawakan lagu ini,” kata Rendyadi Amnar dalam keterangan pers yang diterima Tempo pada 20 Maret 2023.

Lagu "Jangan Pernah Berubah' dirilis pada Kamis 16 Maret 2023 di di akun YouTube Hoala & Koala. Hoala & Koala merupakan karakter musikal dalam bentuk 3D animasi yang mencoba mempopulerkan lagu anak Indonesia. Tidak hanya memberikan suguhan musik yang bisa dinikmati anak-anak, Hoala & Koala juga bisa menjadi tempat belajar bagi anak-anak Indonesia.

Lagu ‘Jangan Pernah Berubah’, kata Rendyadi Amnar, memiliki karakter yang berbeda dengan lagu-lagu anak pada umumnya. Lewat lagu ini Hoala & Koala ingin menyampaikan pesan bahwa ketika besar nanti, setiap orang harus tetap rendah hati dan tidak boleh sombong. Lagu ini menjadi lagu kelima di dalam album Hoala & Koala and Friends. Album Hoala & Koala and Friends juga menjadi sebuah penggagas baru lagu anak-anak dengan mengusung konsep yang lebih segar. “Harapannya album Hoala & Koala and Friends bisa menjadi album yang tidak hanya mendidik untuk anak-anak, tetapi bisa menjadi hiburan bagi keluarga, karena dapat didengarkan untuk segala usia,” kata Rendyadi Amnar.

Selain Endah N Rhesa, album Hoala & Koala and Friends dibawakan pula oleh musisi kenamaan tanah air, mulai dari Imela Kei, Neida Aleida, Sore, Adrian Martadinata, Ariyo Wahab, Aditya, Kamga, dan Arina Ephipania.

Keseluruhan lagu yang mereka bawakan itu digarap dengan sangat serius, menampilkan karakter mereka dalam bentuk 3D animasi. Memberikan kesan musisi tersebut bernyanyi bersama Hoala & Koala dan menghibur para penggemarnya. “Semoga album Hoala & Koala and Friends menjadi sebuah solusi di tengah lagu-lagu bertemakan cinta yang marak hadir di industri musik tanah air,” kata tim dari Hoala & Koala. Musik dan video klip "Jangan Pernah Berubah", bisa didengarkan di berbagai platform streaming seperti Spotify dan YouTube.

