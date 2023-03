Timothy Dalton, Lepas dari James Bond hingga Pengisi Suara Toy Story

TEMPO.CO, Jakarta - Timothy Dalton aktor kelahiran Colwyn Bay, Wales, pada 21 Maret 1946, dikutip dari IMDb. Ia akrab disapa Timmy. Timothy Dalto dikenal sebagai aktor James Bond dalam The Living Daylights (1987).

Sepanjang kariernya ia sering tampil di televisi dan dalam pekerjaan pengisi suara. Karier yang begitu panjang dan puluhan penampilan di layar kaca, ia telah banyak terlibat dalam berbagai film maupun acara televisi.

Penny Dreadful (2014)

Mengutip Movie Web.com Timothy Dalton's Best Performances, Ranked meskipun ada banyak proyek yang beragam selama bertahun-tahun, Timothy Dalton sangat identik dengan James Bond untuk waktu yang lama.

Namun, hal itu berubah pada 2014. Saati itu, Dalton berperan sebagai Sir Malcolm Murray dalam serial Penny Dreadful. Kesempatan Dalton untuk memanfaatkan pengalaman mengembangkan karakternya secara penuh dalam 27 episode selama 3 musim.

Toy Story (2010-2019)

Timothy Dalton mengisi suara Mr. Pricklepants. Pertama kali diperkenalkan di Toy Story 3 pada 2010, Dalton mengulangi perannya di beberapa Toy Story Toons, acara spesial televisi Toy Story of Terror dan Toy Story That Time Forgot. Terbaru sekuel Toy Story 4 pada 2019. Ia menjadi pengisi suara Lord Milori dalam film Disney Fairies Secret of the Wings pada 2012.

The Lion in Winter (1968)

Penampilan Timothy sebagai Raja Philip II dalam film The Lion in Winter debut filmnya, saat berusia 22 tahun. Pada usia tersebut, ia juga berada satu film dengan Peter O'Toole dan Katharine Hepburn. Setelah peran dalam film itu dia dikontrak oleh Royal Shakespeare Company. Roger Ebert menyarankan pendatang baru Timothy layak mendapat nominasi Oscar, meskipun dia belum bisa mendapat pada era itu.

