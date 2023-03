Profil Avril Lavigne yang Belum Lama Ini Menerima Penghargaan Fan Choice di Juno Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Avril Lavigne diberi kalung hadiah dari kekasihnya, Tyga, dikutip dari TMZ. Pembuat perhiasan kalung berlian itu, Eric Mavani. Ia mengatakan, Tyga memberikan kejutan untuk Avril kalung tersebut pada Kamis, 16 Maret 2023. Eric juga membagikan video perhiasan itu.

Belakangan Avril Lavigne memenangi kategori Fan Choice Award di Juno Awards, pada 13 Maret 2023, dikutip dari Canadian Broadcasting Corporation atau CBC.

Siapa Avril Lavigne?

Avril Lavigne lahir di Ontario, Kanada pada 27 September 1984. Avril merupakan penyanyi pop-rock yang juga penulis lagu Kanada yang sukses saat usia remaja. Avril dikenal sebagai penyanyi bergaya rock dengan pakaian dan rambutnya yang beraneka warna.

Melansir Britannica, Avril Lavigne dibesarkan di Napanee, Ontario. Sejak umur dua tahun, sudah kelihatan bakat Avril yang suka bernyanyi. Saat beranjak umur belasan, Lavigne mulai mengisi acara lokal di kotanya. Sejak saat itu pula produser melirik Avril, karena kemampuan bernyanyi yang dimiliki.

Ia pernah memenangi kontes untuk berduet dengan Shania Twain di hadapan 20.000 penonton. Lavigne pun pindah ke New York bersama kakaknya setelah mendapat izin dari orang tuanya.

Karier bermusik Avril Lavigne

Album pertamanya Let Go rilis pada 2002 meraih tujuh kali penghargaan platinum. Popularitas dan ketenaran dia berlanjut dengan album Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), dan Avril Lavigne (2013).

Avril Lavigne juga memiliki peran suara dalam film animasi Over the Hedge (2006) dan muncul di film-film seperti Fast Food Nation (2006) dan The Flock (2007). Ia juga menulis lagu Alice untuk film Alice and The Wonderland (2010).

Pada 2007, dua penulis lagu menggugat Lavigne atas lagu hitnya Girlfriend yang diklaim telah dijiplak dari lagu tahun 1979 yang berjudul I Wanna Be Your Boyfriend. Album keenamnya berjudul Love Sux dirilis pada 2022.

Penghargaan

Mengutip situs web Grammy Awards, beberapa penghargaan yang pernah diterima Avril Lavigne, yaitu:

1. Nominasi Song Of The Year lagu I’m With You dalam 46th Annual Grammy Awards

2. Nominasi Best Female Pop Vocal Performance lagu I’m With You dalam 46th Annual Grammy Awards

3. Nominasi Best Female Rock Vocal Perfomance lagu Losing Grip dalam 46th Annual Grammy Awards

4. Nominasi Song Of The Year lagu Complicated dalam 45th Annual Grammy Award

5. Nominasi Best New Artist dalam 45th Annual Grammy Award

6. Nominasi Best Female Pop Vocal Performance dalam 45th Annual Grammy Award

7. Nominasi Best Pop Vocal Album dalam 45th Annual Grammy Award

8. Nominasi Best Female Rock Vocal Performance dalam 45th Annual Grammy Award

