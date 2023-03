Selena Gomez Jadi Wanita Pertama dengan Followers Terbanyak di Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez berhasil menjadi wanita pertama yang memiliki pengikut sebanyak 400 juta lebih di Instagram. Dikutip melalui Elle, rekor ini didapatkan Selena di hari Jumat, 17 Maret 2023. Pencapaian ini juga diukir mantan kekasih Justin Bieber dalam waktu kurang dari sebulan, setelah mengambil predikat pengikut terbanyak dari Kylie Jenner.

Selena Gomez merayakan 400 juta pengikutnya lewat unggahan fotonya bersama para penggemar selama perjalanan karirnya dengan keterangan “Berharap aku dapat memeluk kalian 400 juta orang semuanya.”

Dikutip dari Instagram Selena, unggahan ini dipublikasi pada Minggu, 19 Maret 2023. Hingga berita ini ditulis pada Senin, 20 Maret 2023, penyanyi lagu Lose You to Love Me ini telah mendapatkan 1 juta pengikut baru yang menjadikan total pengikut Instagramnya sebanyak 401 juta.





Mendapatkan Dukungan Masif Setelah Dugaan Disindir Kyle dan Hailey

Dikutip dari Insider, pada bulan Februari 2023, Kylie Jenner mengunggah tangkapan layar panggilan videonya bersama dengan Hailey Bieber. Keduanya terlihat menunjukkan alis mereka dengan keterangan. “Apakah ini benar-benar tidak disengaja?” tulis Kylie.

Hal ini diduga netizen sebagai sindiran mereka untuk Selena Gomez yang mengunggah foto alisnya dengan keterangan, “Secara tidak sengaja melaminasi alisku terlalu banyak.”

Beberapa hari sebelum kontroversi, penyanyi dan aktris cilik Hannah Montana itu baru saja dinobatkan sebagai pemegang rekor pengikut wanita terbanyak di Instagram. Dilansir melalui Insider, kontroversi tersebut secara langsung berdampak positif bagi Selena Gomez, terlihat dari jumlah pengikutnya yang bertambah sebanyak 12.8 juta selama 10 hari. Tak hanya itu, kembali mengutip Insider, pengikut Instagram Hailey Bieber dan Kylie Jenner turut berkurang.

Sementara itu, dikutip melalui Elle dan Glamour saat ini Selena Gomez bersanding dengan dua tokoh sepak bola dunia yang mampu mengalahkan jumlah pengikutnya di media sosial Instagram, yaitu Cristiano Ronaldo dan Leonel Messi dengan 563 juta dan 443 juta pengikut. Kemudian mengutip Glamour, Kylie Jenner saat ini hanya satu langkah di belakang Selena Gomez dengan 382 juta pengikut.

GABRIELLA AMANDA | ELLE | INSIDER | GLAMOUR