10 Drama Korea Romantis yang Tayang di Netflix

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea memiliki banyak genre yang dapat dipilih sesuai selera. Tetapi, dari banyaknya genre yang ada, drama Korea romantis selalu memiliki penonton setia. Pasalnya, drama ini kerap menampilkan kisah cinta yang unik sehingga tidak membosankan dan selalu membuat penonton penasaran.

Drama Korea romantis umumnya mengangkat kisah tentang hubungan asmara yang banyak terjadi di kehidupan nyata. Alhasil, alurnya selalu ringan dan dekat dengan penonton. Untuk itu, berikut beberapa rekomendasi drama Korea romantis yang bisa Anda lihat melalui Netflix.

1. Hospital Playlist (2020)

Drama Korea romantis yang pertama adalah Hospital Playlist. Drama ini bercerita tentang persahabatan dan percintaan lima orang dokter spesialis di bangsal VIP sebuah rumah sakit. Dalam setiap episodenya penonton akan disuguhkan keseharian para dokter dalam menangani pasien namun juga disertai dengan kisah romansa.

2. Crash Landing on You (2019)

Crash Landing on You menceritakan tentang seorang pewaris dari Korea Selatan bernama Yoon Se Ri mengalami kecelakaan paralayang dan mendarat di Korea Utara. Di sana dia bertemu dengan perwira Korea Utara yang sedang berpatroli. Sang perwira pun sepakat untuk membantu Yoon Se Ri kembali ke Korea Selatan dengan segala rintangannya.

3. Mr. Queen (2020)

Mr. Queen bercerita tentang seorang koki modern yang pergi ke masa lalu akibat sebuah kecelakaan. Saat bangun, koki tersebut menemukan jika dirinya berada di tubuh ratu muda era Raja Cheol Jong. Dia pun harus terlibat hubungan dengan raja yang merupakan suaminya sendiri.

4. Alchemy of Souls (2022)

Drama romantis yang satu ini juga bergenre saeguk dan fantasi. Mengambil latar masa lalu saat masa kerajaan di Korea Selatan, Alchemy of Souls bercerita tentang kelompok masyarakat tradisional yang masih percaya pada ilmu sihir. Suatu hari, penyihir kuat terkenal bernama Naksu harus keluar dari raganya untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, saat memasuki tubuh seorang gadis, Naksu tidak bisa memakai kekuatannya.

5. It’s Okay to Not Be Okay (2020)

Tidak hanya bercerita tentang kehidupan romansa, drama Korea ini juga mengusung tema tentang kesehatan mental. It’s Okay to Not Be Okay menceritakan kisah penulis buku populer dan seorang perawat pria di rumah sakit jiwa. Keduanya bertemu dan perlahan saling menyembuhkan luka emosional masing-masing.

6. Twenty Five Twenty One (2022)

Mengambil latar tahun 1998, drakor yang satu ini mengambil kisah percintaan dua orang remaja yang menguras emosi. Drama ini menyajikan perjalanan Baek Yi Jin dan Na Hee Do mengejar impiannya. Dimana Baek Yi Jin menjadi reporter dan Na Hee Do menjadi atlet anggar profesional.

7. Business Proposal (2022)

Drama Korea romantis yang selanjutnya adalah Business Proposal. Drama ini menceritakan tentang hubungan asmara di sebuah perusahaan antara bos dan karyawannya. Pada awalnya, Shin Ha Ri diminta oleh temannya untuk menggantikan dirinya melakukan kencan buta. Saat tiba di tempat kencan, ternyata orang yang ditemui Shin Ha Ri adalah CEO dari perusahaan tempatnya bekerja.

8. Lovestruck In The City (2020)

Sedikit berbeda dengan drama Korea lain, Lovestruck In The City memiliki durasi film yang lebih singkat untuk setiap episodenya, yaitu sekitar 30 menit saja. Drama ini bercerita tentang anak muda yang mengejar kebahagiaan dan kehidupan romansanya. Di sisi lain, mereka juga harus bertahan di lingkungan yang sibuk dan kompetitif.

9. The Interest of Love (2022)

The Interest of Love adalah drama Korea yang diangkat dari novel terkenal berjudul Sarangui Yihar. Drama ini bercerita tentang kisah romansa empat pegawai bank dengan latar belakang keadaan finansial yang berbeda. Mereka memiliki pandangan dan impian yang berbeda-beda namun sama-sama berjuang menemukan bahagia.

10. Nevertheless (2021)

Drama Korea romantis yang berikutnya adalah Nevertheless. Drama yang diangkat dari webtoon populer ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Yoo Na Bi yang tidak percaya akan adanya cinta sejati. Tetapi, pemikiran tersebut tiba-tiba berubah setelah dia bertemu dengan Park Jae Uhn, laki-laki yang kerap mempermainkan hati wanita.

RADEN PUTRI