Jemput di Bandara, Felicya Angelista Salfok Keramahan Aktor Lee Je Hoon

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Felicya Angelista mengunggah foto selfie bersama dengan aktor utama drama Korea Taxi Driver, Lee Je Hoon, pada Minggu, 19 Maret 2023. Pada unggahan tersebut, pemilik usaha kecantikan Scarlett Whitening tersebut membagikan keramahan Lee Je Hoon saat ditemuinya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.

"Semalam, jemput Lee Je Hoon oppa di bandara. Enggak paham lagi sama kebaikan hatinya. Benar-benar humble," tulisnya pada bagian keterangan.

Aktris sinetron Oh Ternyata tersebut juga menggambarkan Lee Je Hoon sebagai individu yang lucu dan ekspresif. "Mana lucu banget, (dan) ekspresif banget. Jujur aku benar-benar nonton semua drakornya dan setiap yang diperankan tuh luar biasa keren banget," lanjut Felicya Angelista.

Lee Je Hoon Dipuji Ramah di Acara Jumpa Penggemar

Lee Je Hoon datang ke Indonesia dalam rangka jumpa penggemarnya yang digelar di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, pada Minggu, 19 Maret 2023. Pada acara tersebut, keramahan Lee Je Hoon juga dibagikan oleh beberapa selebriti dan influencer yang hadir, seperti Caesar Hito dan Devienna.

Caesar Hito beberapa kali menyinggung keramahan Lee Je Hoon di unggahan story Instagramnya. Suami dari Felicya Angelista tersebut mengunggah sebuah video Lee Je Hoon di atas panggung dengan keterangan, "very humble (sangat ramah)".

Pada acara bertajuk VACATION - Lee Je Hoon Fan Meet in Jakarta tersebut, lawan main Shin Min Ah pada drama Tomorrow With You itu terlihat menampilkan kemampuan vokalnya di depan para penggemar. Melihat hal tersebut, Caesar Hito mengomentari Lee Je Hoon di story Instagramnya, "Nice personality with nice voice (kepribadian yang baik dengan suara yang indah)."

Selain itu youtuber, influencer, sekaligus selebgram, Devienna membagikan momennya saat melihat aktor idolanya secara langsung.

"Sumpah, he is so charming (dia sangat menawan). Kelihatan ramahnya enggak dibuat-buat gitu, Kak Hito aja cerita dia benar-benar baik dan humble banget saat ketemu," tulis Devienna di story Instagram.

Sementara itu, terdapat beberapa selebriti ibu kota yang terlihat hadir meramaikan acara, yaitu Rossa, Yabes Yosia, Gritte Agatha, dan lain sebagainya.

GABRIELLA AMANDA | INSTAGRAM