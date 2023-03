Lirik Lagu Darari Treasure dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa waktu lalu, lagu Darari dari boy group asal Korea Selatan, TREASURE, menjadi viral di berbagai platform media sosial Indonesia, khususnya TikTok dan Instagram. Lagu ini semakin dikenal masyarakat Indonesia karena adanya Darari Challenge yang dilakukan banyak orang, mulai dari anggota TREASURE, penggemar K-pop, hingga berbagai publik figur.

‘Darari’ adalah side track dari album The Second Step: Chapter One TREASURE yang dirilis pada 15 Februari 2022. Meski bukan merupakan lagu utama, lagu ciptaan Bang Ye Dam ini berhasil masuk dalam trending YouTube Musik Indonesia pada awal perilisannya.

Lantas, bagaimana lirik lagu Darari tersebut? Berikut lirik lagu ‘Darari’ Treasure, romanized dan terjemah bahasa Indonesia.

Lirik Lagu ‘Darari’ – Treasure (Romanized)

Darararararari

Neol bogo isseum eumagi, baby

Neoreul wihan melody, melody, yeah

Nega myujeunikka jal deureobwa, play it

Sasil mariji since seventeen, yeah

Neol jikyeobwatji mareul mot haesseul ppun

Yeojeonhi ne juwil maemdora

Du nuneul ttel suga eopjana

Oh-oh-oh, hoksi

Neodo gateun mamiljineun

Nan an gunggeumhae, yeah

Nan nega joeunikka

Ne nunbichi heundeullyeo, you already know

Neodo wonhandaneun geol ne ipga misoga beonjinikka

Geugeol bonikka

Bonita-nita, nega

Naega malhaesseotjana, you already know

Nega mame deundan geol ne gin meori nallinikka

Geugeol bonikka

Bonita-nita, nega

Darararararari (darararararari)

Neol bogo isseum eumagi, baby (Oh-oh)

Neoreul wihan melody, melody, yeah

Nega myujeunikka jal deureobwa, play it (jal deureobwa, play it)

Darararararari (dararararara)

Neol bogo isseum eumagi, baby (Yeah, yeah)

Neoreul wihan melody, melody, yeah (Ooh)

Nega myujeunikka jal deureobwa, play it

Baby ne deokbune ssodajineun idea

Gamume bi odeut nega naege isseo, pressure

Jogeum seotun nae pyohyeon

Norael billyeo I give you love

Modu neol hyanghae heulleo-oh-oh-oh

Ttatteuthameul neukkyeo ne yeopeseo nan

Hoppang gateun ttakkeunhan sarangi chajawasseo (Oh-oh)

Mm-mm, excuse me, miss

I L-O-V-E Y-O-U

Ne nunbichi heundeullyeo, you already know

Neodo wonhandaneun geol ne ipga misoga beonjinikka

Geugeol bonikka

Bonita-nita, nega

Naega malhaesseotjana, you already know

Nega mame deundan geol ne gin meori nallinikka

Geugeol bonikka

Bonita-nita, nega

Darararararari (darararararari)

Neol bogo isseum eumagi, baby (Oh-oh)

Neoreul wihan melody, melody, yeah

Nega myujeunikka jal deureobwa, play it (jal deureobwa, play it)

Darararararari (dararararara)

Neol bogo isseum eumagi, baby (Yeah, yeah)

Neoreul wihan melody, melody, yeah (Ooh)

Nega myujeunikka jal deureobwa, play it

Cheoeum neukkyeoboneun love like this

Give me love like this, show you love like this, yeah

Ttara bulleojullae, sing like this

Oh, sing with me, han beon deo, ayy-oh

(Boom, chicky, boom) Can you feel my heartbeat?

(Boom, chicky, boom) gidarigo itjana

(Boom, chicky, boom; Doo-doo, doo-doo)

Neoege dakil bara all for you

Darararararari (darararararari)

Neol bogo isseum eumagi, baby (Oh-oh)

Neoreul wihan melody, melody, yeah

Nega myujeunikka jal deureobwa, play it (jal deureobwa, play it)

Darararararari (darararararari)

Neol bogo isseum eumagi, baby (Yeah, yeah)

Neoreul wihan melody, melody, yeah (Ooh)

Nega myujeunikka jal deureobwa, play it

Sol-la-mi-fa-sol

Neol daleun melody (Hey, hey)

Sol-la-mi-fa-sol

Oh, fall in love with me (Fall in love, fall in love)

Sol-la-mi-fa-sol

Neol daleun melody (Hey, hey)

Sol-la-mi-fa-sol (Hey)

Oh, fall in love with me, yeah

Grup idola K-pop, TREASURE menggelar konser bertajuk "2023 TREASURE Tour (Hello) in Jakarta" di ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 18 Maret 2023. TEMPO/Marvela

Terjemah Bahasa Indonesia Lagu ‘Darari’ – Treasure



Darararararari

Aku melihatmu, musikku, sayangku

Sebuah melodi tertuju padamu, yeah

Karena kau adalah inspirasiku, dengarkanlah baik-baik, mainkan

Jujur ku katakan, itu sejak usiaku tujuh belas tahun

Aku hanya melihatmu, aku tak bisa berkata-kata

Aku hanya terus mondar-mandir di dekatmu

Aku tak bisa mengalihkan kedua mataku darimu

Aku ingin tahu, mungkinkah kau juga memiliki perasaan yang sama sepertiku? yeah

Karena aku menyukaimu

Sorot matamu tampak gemetar, kau sudah mengetahuinya

Kau juga menginginkanku, karena senyummu tampak menyebar di bibirmu itu

Karena aku melihatnya, Bonita-nita, dirimu

Aku sudah bilang, kau sudah mengetahuinya

Aku menaruh hati padamu karena rambut panjangmu yang beterbangan itu

Karena aku melihatnya, Bonita-nita, dirimu

Darararararari

Aku melihatmu, musikku, sayangku

Sebuah melodi tertuju padamu, yeah

Karena kau adalah inspirasiku, dengarkanlah baik-baik, mainkan

Darararararari

Aku melihatmu, musikku, sayangku

Sebuah melodi tertuju padamu, yeah

Karena kau adalah inspirasiku, dengarkanlah baik-baik, mainkan

Sayang, berkat dirimu aku punya begitu banyak ide

Kau ada untukku seperti halnya hujan di musim kemarau

Ekspresiku yang sedikit canggung

Aku mengungkapkannya dalam lagu, aku akan memberikan cinta

Semuanya mengalir ke arahmu

Aku merasakan sebuah kehangatan di sampingmu

Aku sudah menemukan cinta yang hangat seperti roti isi kacang merah

Uh ummm, permisi nona

I L.O.V.E Y.O.U

Sorot matamu tampak gemetar, kau sudah mengetahuinya

Kau juga menginginkanku, karena senyummu tampak menyebar di bibirmu itu

Karena aku melihatnya, Bonita-nita, dirimu

Aku sudah bilang, kau sudah mengetahuinya

Aku menaruh hati padamu karena rambut panjangmu yang beterbangan itu

Karena aku melihatnya, Bonita-nita, dirimu

Darararararari

Aku melihatmu, musikku, sayangku

Sebuah melodi tertuju padamu, yeah

Karena kau adalah inspirasiku, dengarkanlah baik-baik, mainkan

Darararararari

Aku melihatmu, musikku, sayangku

Sebuah melodi tertuju padamu, yeah

Karena kau adalah inspirasiku, dengarkanlah baik-baik, mainkan

Cinta yang ku rasakan untuk pertama kalinya, seperti ini

Berikan aku cinta seperti ini

Tunjukkan cintamu seperti ini yeah

Maukah kau ikut bernyanyi bersamaku? Bernyanyilah seperti ini

Oh bernyanyilah denganku

Sekali lagi, Ayo

Boom chicky boom

Bisakah kamu merasakan detak jantungku

Boom chicky boom

Aku sudah menunggumu

Boom chicky boom

Doo doo doo doo

Aku berharap itu akan sampai padamu, semuanya untukmu

Darararararari

Aku melihatmu, musikku, sayangku

Sebuah melodi tertuju padamu, yeah

Karena kau adalah inspirasiku, dengarkanlah baik-baik, mainkan

Darararararari

Aku melihatmu, musikku, sayangku

Sebuah melodi tertuju padamu, yeah

Karena kau adalah inspirasiku, dengarkanlah baik-baik, mainkan

Sol la mi fa sol

Melodi yang menyerupai dirimu

Sol la mi fa sol

Oh jatuh cintalah padaku

Melodi yang menyerupai dirimu

Sol la mi fa sol

Oh jatuh cintalah padaku

RADEN PUTRI

