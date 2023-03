Keseruan Hari Pertama Konser TREASURE di Jakarta, Gombalan hingga Ulang Tahun

TEMPO.CO, Jakarta - Konser TREASURE hari pertama dipenuhi dengan berbagai momen seru dan berhasil membuat para penggemarnya, TEUME berteriak histeris. Konser bertajuk 2023 TREASURE Tour (Hello) in Jakarta sendiri sukses digelar di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 18 Maret 2023 dan akan dilanjutkan hari kedua, Minggu, 19 Maret 2023.

Gombalan dari TREASURE Bikin TEUME Histeris



Setelah membawakan beberapa lagu andalannya, beberapa anggota TREASURE menunjukkan kemampuan berbicara Bahasa Indonesia mereka. Meski mereka harus membaca tulisan Bahasa Indonesia tersebut di layar yang telah disediakan, hal tersebut tetap membuat TEUME histeris, ditambah lagi kalimat yang diucapkan adalah gombalan.

"TEUME, kalian manis sekali, karena aku suka gula," kata Jihoon, anggota pertama yang mengucapkan gombalan dengan Bahasa Indonesia. Doyoung menjadi anggota TREASURE berikutnya yang melontarkan gombalan. "Kamu bikin hatiku meleleh," kata Doyoung.

Gombalan lainnya dari para anggota TREASURE, yaitu Junkyu, Jeongwoo, dan Junghwan. "TEUME, apakah kamu punya peta? Aku tersesat tanpamu," kata Junkyu. "Sayang, nanti aku main ke rumah ya," kata Jeongwoo. Dan gombalan yang paling membuat TEUME histeris adalah dari Junghwan. "TEUME, mau menikah denganku?" kata Junghwan sambil tersenyum.

Grup idola K-pop, TREASURE menggelar konser bertajuk "2023 TREASURE Tour (Hello) in Jakarta" di ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 18 Maret 2023. TEMPO/Marvela

Kejutan Ulang Tahun Jihoon TREASURE



TEUME Indonesia membuat fan project spesial untuk konser TREASURE hari pertama. Salah satunya adalah merayakan ulang tahun Jihoon. Pria bernama lengkap Park Jihoon ini berulang tahun yang ke-23 pada Selasa, 14 Maret 2023 lalu. Sekitar 1 jam sebelum konser berakhir, TEUME dengan kompak menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Jihoon.

Jihoon terlihat senang sambil berlari ke tengah panggung seorang diri agar lebih dekat dengan TEUME. Ia kemudian dikejutkan dengan kue ulang tahun berbentuk gitar yang dibawa ke atas panggung. Ia sempat mengutarakan rasa terima kasih dan perasaannya mendapat kejutan di konser TREASURE hari pertama di Jakarta, menggunakan Bahasa Korea.

"TEUME, aku mau mengucapkan terima kasih banyak. Aku sangat terharu karena TEUME Indonesia memberikan kami banyak cinta dan juga ucapan ulang tahun untukku. Terima kasih atas segala kenangan indah hari ini. Aku cinta kalian," kata Jihoon.

TREASURE masih akan tampil pada Minggu, 19 Maret 2023 di lokasi dan jam yang sama. Penampilan TREASURE di hari kedua sepertinya tidak terlalu jauh berbeda dengan hari pertama. Mereka akan membuka konser dengan lagu JIKJIN, BOY, dan I LOVE YOU. Lagu-lagu hits mereka seperti, HELLO, DARARI, ORANGE, THANK YOU, hingga MY TREASURE juga akan dibawakan selama kurang lebih 3 jam.

