TREASURE Ciptakan Momen Tak Terlupakan untuk TEUME Indonesia di Konser Hello in Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop, TREASURE sukses menggelar konser hari pertama bertajuk TREASURE Tour (Hello) in Jakarta di Indonesia Convention Exhibition atau ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 18 Maret 2023. TREASURE tampil lengkap dengan 10 anggotanya menyapa para penggemar yang akrab disapa TEUME.

Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Jaehyuk, Asahi, Doyoung, Haruto, Jeongwoo, dan Junghwan membuka konser dengan membawakan lagu JIKJIN, kemudian dilanjutkan dengan BOY dan I LOVE YOU tanpa jeda. Setelah tiga lagu pertama tersebut, penonton diputarkan video ungkapan para member mengenai perjalanan mereka hingga mempersiapkan konser tur Asia pertama mereka tahun ini.

TREASURE Ajak TEUME Indonesia Bersenang-senang



TREASURE melanjutkan penampilannya dengan menyanyikan lagu GOING CRAZY, COME TO ME, dan B.L.T(BLING LIKE THIS). Barulah setelah itu para anggota secara bergantian menyapa langsung TEUME Indonesia menggunakan Bahasa Inggris.

X

"Selamat datang di TREASURE Tour (Hello) in Jakarta! Senang bertemu dengan kalian, TEUME Indonesia. Kita akan bersenang-senang hari ini. Ayo kita bikin sejarah bersama!" kata Hyunsuk.

Grup idola K-pop, TREASURE menggelar konser bertajuk "2023 TREASURE Tour (Hello) in Jakarta" di ICE BSD, Tangerang, Sabtu, 18 Maret 2023. TEMPO/Marvela

"Akhirnya aku bisa bertemu TEUME di Jakarta," kata Junkyu. "Suatu kehormatan bisa berada di Indonesia. Ini adalah koser tur Asia pertama kami, jadi ayo kita buat konser ini tak terlupakan," kata Jeongwoo.

TREASURE Tampil dengan Format Live Band



Konser TREASURE semakin meriah karena mereka tampil dengan format live band. TEUME Indonesia begitu antusias bernyanyi hingga melompat bersama mengikuti irama lagu yang TREASURE bawakan. TREASURE tentunya juga membawakan lagu-lagu hits mereka, antara lain HELLO, DARARI, ORANGE, THANK YOU, hingga MY TREASURE.

Selain lagu-lagu mereka sendiri, TREASURE secara spesial membawakan lagu RHYTHM TA dari iKON dan BANG BANG BANG dari BIGBANG. TEUME langsung histeris begitu mendengar intro musik kedua lagu tersebut. Sepanjang konser, TEUME mengangkat light stick dan seketika membuat Hall 5-6 ICE BSD menjadi lautan biru selama kurang lebih 3 jam.

Pilihan Editor: TREASURE Siap Ukir Kenangan Indah Bersama TEUME di Konser HELLO in Jakarta

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.