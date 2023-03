5 Fakta Lim Ji Yeon di Drama The Glory, Rela Merokok Demi Peran

TEMPO.CO, Jakarta - Lim Ji Yeon memiliki nama asli Im Ji Yeon yang lahir pada 23 Juni 1990. Aktris berzodiak cancer ini memiliki tinggi badan 166 sentimeter dan berat badan 48 kilogram. Lim Ji Yeon merupakan lulusan Universitas Seni Nasional Korea jurusan film dan teater. Aktris pemeluk agama kristen protestan dan bergolongan darah A ini memiliki berbagai hobi menarik mulai dari menonton acara musikal, menulis puisi, hingga bermain gitar.

Debut sejak 2010 dalam drama panggung dan film pendek, membuat dirinya berhasil berperan dalam film dan berbagai drama populer seperti Obsessed, High Society, The Treacherous, Key of Life, Welcome 2 Life, Rose Mansion, Money Heist Korea, dan juga The Glory. Sebab itu, mari simak 5 fakta Lim Ji Yeon di drama The Glory yang rela merokok demi peran antagonisnya yang super nakal dan kejam di bawah ini.

1. Berperan Sebagai Pembuli dalam Drama The Glory

Lim Ji Yeon berperan sebagai Park Yeon Jin, yakni pemimpin geng bullying di masa sekolah. Masa depannya yang cerah tiba-tiba runyam, saat orang yang telah ia bully 18 tahun lalu kembali mendatanginya untuk membalaskan dendam.

The Glory telah tayang di Netflix pada 30 Desember 2022 dan The Glory Part 2 tayang pada 10 Maret 2023. The Glory merupakan serial balas dendam yang mengisahkan Moon Dong Eun, yakni korban perundungan yang terpaksa putus sekolah, hingga beberapa tahun kemudian ia melaksanakan aksi balas dendam kepada teman-teman yang telah merundungnya termasuk Park Yeon Jin.

2. Pertama Kali Berperan Antagonis

Lim Ji Yeon pastinya sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, karena ia kerap kali muncul dalam film atau drama korea yang berkarakter protagonis. Dalam drama The Glory ini, Lim Ji Yeon baru pertama kali memerankan sosok villain. Ia berusaha untuk keluar dari zona nyamannya dan memberikan akting terbaiknya sebagai perundung kaya raya yang menyebalkan. Namun benar adanya, jika usaha tidak akan menghianati hasil karena saat ini nama Lim Ji Yeon sedang trending dalam berbagai media social di seluruh negara berkat aktingnya yang luar biasa.

Lim Ji Yeon sebagai Park Yeon Jin di The Glory. Dok. Netflix

3. Belajar Merokok Hanya Demi Berperan sebagai Park Yeon Jin

Lim Ji Yeon tidak pernah merokok selama hidupnya, namun kali ini ia harus berperan sebagai Park Yeon Jin yang nakal dan memiliki kebiasaan merokok. Demi mendalami karakternya, Lim Ji Yeon sampai harus belajar merokok sungguhan tanpa menggunakan alat peraga seperti lilin. Ia berusaha menciptakan karakter Park Yeon Jin dalam dirinya serealistis mungkin, hingga menuai banyak pujian dari banyak orang.

4. Lim Ji Yeon Menampar Song Hye Kyo hingga Shock

Lim Ji Yeon memiliki adegan menampar Song Hye Kyo dalam drama The Glory, adegan tersebut dilakukan tanpa rekayasa. Sutradara mengatakan bahwa sebaiknya adegan menampar ini dilakukan sekali dan usahakan semaksimal mungkin untuk mengurangi rasa sakit. Namun ternyata, adegannya harus diulang beberapa kali hingga membuat wajah Song Hye Kyo bengkak dan shock sampai melupakan dialog selanjutnya.

5. Berhasil Berperan dalam The Glory, Membuat Lim Ji Yeon Banjir Kritikan dan Pujian

Semakin tinggi nilai seseorang, maka akan semakin banyak hal besar yang mencoba menjatuhkannya. Peran Lim Ji Yeon dalam The Glory memang sangat kejam, jahat, dan menyebalkan, hingga kerap kali dibanjiri kritikan sebagai tukang bully. Namun, sebagian orang juga memuji Lim Ji Yeon karena telah berhasil mendalami karakter Park Yeon Jin dengan baik.

Nah, itu dia 5 fakta Lim Ji Yeon di drama The Glory yang rela merokok demi berperan antagonis. Bakat dan usahanya memang tidak menghianati hasil.

NUR QOMARIYAH

