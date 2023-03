Profil Yoshi Treasure, Si Jago Beatbox yang Mengidolakan Lisa BLACKPINK

TEMPO.CO, Jakarta - Musik K-pop kini menjadi salah satu musik yang paling banyak menarik perhatian masyarakat dunia. Dari banyaknya grup idola asal Korea Selatan, TREASURE menjadi salah satu boy group yang menerima banyak sorotan dari penggemar dunia, tak terkecuali Asia.

TREASURE adalah grup idola beranggotakan 10 orang yang berada di bawah naungan agensi YG Entertainment. Salah satu anggota Treasure yang menarik untuk diketahui profilnya adalah Yoshi TREASURE. Pemilik nama lengkap Kanemoto Yoshinori ini adalah rapper yang mahir melakukan beatbox.

Lantas, seperti apa profil dari Yoshi TREASURE? Simak informasi berikut ini mengenai profil dan fakta menarik Yoshi TREASURE.



Biodata Singkat Yoshi Treasure

Berikut biodata singkat dari Yoshi TREASURE:

Nama asli: Kanemoto Yoshinori

Nama Korea: Kim Bang Jeon

Nama panggung: Yoshi

Nama Inggris: Jaden

Tempat lahir: Kobe, Hyogo Prefecture, Jepang

Tanggal lahir: 15 Mei 2000

Grup: Treasure

Posisi dalam grup: Rapper dan Dancer

Agensi: YG Entertainment

Tahun debut: 2020

Profesi: Artis dan Penulis lagu

Kebangsaan: Korea Selatan

Golongan darah: A

Zodiak: Taurus

MBTI: INFP-A



Perjalanan Karir Yoshi TREASURE

Laki-laki bernama asli Kanemoto Yoshinori ini pada awalnya hanya seorang anak biasa yang lahir di Kobe, Jepang, pada 15 Mei 2000. Lahir dan tumbuh di Negeri Sakura, membuat Yoshi sangat fasih dan mahir dalam berbahasa Jepang. Meski begitu, ternyata laki-laki berzodiak Taurus ini adalah warga negara asli Korea Selatan.

Di kampung halamannya, Yoshi mengenyam pendidikan di sebuah sekolah Korea-Jepang. Di tempat ini, terdapat banyak campuran siswa, baik orang Jepang asli atau ekspatriat dari Korea Selatan. Dari sekolah inilah Yoshi mulai tertarik dengan budaya Korea.

Ingin mengenal budaya Korea lebih dalam, pada 2016 Yoshi memberanikan diri untuk mengikuti audisi YG Entertainment yang diadakan di Jepang untuk menjadi idola K-pop. Dengan bakat yang dimiliki, Yoshi berhasil lolos dan mulai menjalani masa pelatihan pada Maret 2016. Dari audisi tersebut, Yoshi juga bertemu dengan Haruto yang kemudian menjadi rekannya di TREASURE.

Setelah dua tahun menjadi seorang trainee, pada 2018 Yoshi mengikuti ajang survival YG Treasure Box (YGTB). Survival show buatan YG Entertainment ini dibentuk untuk mencari trainee terbaik guna debut menjadi seorang idola.

Pada awalnya, Yoshi tidak berhasil masuk ke dalam line up debut TREASURE. Tetapi, karena antusiasme penggemar yang tinggi, YG Entertainment memutuskan untuk membuat sub unit baru yang bernama Magnum. Pada sub unit ini, Yoshi masuk sebagai salah satu trainee yang akan debut bersama Yoobin, Mashiho, Asahi, Jihoon dan Doyoung.

Sebelum resmi debut, Yoobin memutuskan untuk mundur dari grup dan perusahaan untuk menjadi seorang solois. Alhasil, YG Entertainment pun memutuskan menggabungkan seluruh anggota Treasure dan Magnum untuk debut di bawah nama Treasure dengan 12 anggota.

Sempat tertunda karena skandal agensi, TREASURE akhirnya resmi debut pada 7 Agustus 2020 dengan merilis single album bertajuk The First Step: Chapter One. Sayangnya, saat ini anggota TREASURE tinggal berjumlah 10 orang karena Mashiho dan Bang Yedam memutuskan untuk keluar dari grup.



Fakta Menarik Yoshi TREASURE

Berikut beberapa fakta menarik dari Yoshi TREASURE:

1. Yoshi mengaku sangat mengidolakan Lisa Blackpink, senior sekaligus teman satu agensinya.

2. Selain mahir dalam bernyanyi, Yoshi juga mahir melakukan beatbox.

3. Memilih emotikon harimau sebagai representasi dirinya.

4. Merupakan anggota tertinggi di treasure dengan tinggi badan 179 cm.

5. Bergabung dengan YG Entertainment saat duduk di bangku kelas 2 SMA.

6. Merupakan atlet taekwondo dan pernah meraih juara tiga kompetisi mewakili Korea Selatan.

7. Setelah masuk dalam lineup debut TREASURE, Yoshi memilih mengikuti tes GED SMA di Korea Selatan.

8. Memiliki julukan Tiger, Dark Horse, Pikachu, King of Destruction, dan lainnya.

9. Memiliki hobi bermain skateboard dan menulis lagu.

10. Salah satu member yang aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan lagu Treasure. Salah satu karya ciptaannya adalah ‘Beautiful’ dan ‘Black Cover’.

VIVIA AGARTHA F | RADEN PUTRI

