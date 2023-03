Band Gigi Ajak Bernostalgia ke Era 1990-an dalam Konser Free Your Soul Concert

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah Sheila On 7 dan Dewa, kini giliran band Gigi mengajak penggemarnya bernostalgia ke era 1990-an dan 2000-an. Band yang digawangi vokalis Armand Maulana, gitaris Dewa Budjana, bassist Thomas Ramdhan, dan drummer Hendy ini menggelar konser bertajuk Free Your Soul Concert di Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Jumat malam, 17 Maret 2023.

Band yang dibentuk pada 1994 ini membuka konser dengan hitsnya “Oo..Oo..Oo” dari album ketiganya, ¾ yang dirilis pada1996. Armand yang naik ke panggung mengenakan kaus putih dan jaket merah itu mengajak penonton berjingkrak sambil bernyanyi. Suasana konser makin panas ketika mereka membawakan lagu “Terbang” dan mengajak penontonnya bernostalgia ke tahun perilisan lagu 1998. Tapi setelah itu, mereka bikin penonton santai sejenak dengan lagu “Damainya Cinta”.

Mewakili bandnya, Armand pun menyapa penonton yang terbagi di area duduk dan berdiri. “Terima kasih banget udah datang di road to 50 years Hotel Sahid, terus road to 30 years Gigi. Alhamdulillah 22 Maret kita 29 tahun, tahun depan insyaallah 30 tahun. Thankyou banget semua Gigi Kita (sebutan untuk fans Gigi) yang mengawal kita selama 29 tahun,” kata Armand di panggung.

Band Gigi menggelar Free Your Soul Concert di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023

Dewa Budjana pun bernostalgia ke era awal 1990-an, ketika dia belum tergabung dengan Gigi. “Sebelum Gigi terbentuk, saya hidupnya di bawah, Lobby Bar. Tahun 1988 sampai 1990 main di bawah,” kata dia.

Usai sedikit bernostalgia, mereka kembali menyuguhkan hitsnya dari 1990-an dan awal 2000-an, termasuk “My Facebook”, “Andai”, “Hinakah”, “Sedikit Saja”, “Janji”, dan “Nirwana”.

“Ini lagu-lagu yang sangat jarang banget kita bawain, tapi dulu lagu ini lumayan hits antara Dewa, Gigi, dan Slank,” ujar Armand.

Malam itu bukan hanya Armand yang bernyanyi. Sang drummer Hendi pun ikut unjuk suara dengan membawakan “Cinta yang Tulus”. Lagu ini marupakan kolaborasi antara Gigi dengan mendiang Gito Rollies yang dimuat dalam album religi Gito, Kembali Pada-Nya pada 2007.

Segmen berikutnya, berturut-turut mereka membawakan “Cinta Terakhir”, “Dimanakah Engkau Berada”, “Kembalilah Kasih”, “Perihal Cinta”, dan “Bumi Meringis”.

Ada sedikit cerita yang diungkapkan Armand tentang lagi terakhir yang sangat melankolis, dibawakan dengan penuh penghayatan di atas panggung. Menurut Armand, lagu ini dibuat saat para personel awal mereka, Thimas, Ronald, dan Baron (gitaris) keluar. Jadi, hanya Armand dan Budjana yang menggarapnya di Amerika Serikat. Budjana sampai harus menggadaikan rumah untuk modal mengerjakan lagu tersebut.

Lagu ini bercerita tentang kondisi hutan Indonesia saat itu yang banyak terbakar. “Saat itu Indonesia mengekspor bukan barang yang keren, tapi asap, ke Singapura dan Malaysia. Mudah-mudahan Indonesia nggak lagi mengekspor asap karena kebakaran hutan,” Armand bercerita.

Handi sempat bermain drum solo yang disambut meriah oleh tepuk tangan penonton, sebelum Armand melanjutkan deretan lagu religi. Ada beberapa lagu religi Gigi yang popular di tahun 2000-an, baik ciptaan band ini sendiri maupun remake dari lagu lawas.

Di antara lagu religi yang disuguhkan malam itu adalah “Ada Anak Bertanya pada Bapaknya” dan “Lailatul Qodar” yang awalnya dipopulerkan Bimbo, “Amnesia”, “Akhirnya”, Pintu Sorga”, dan lagu remake dari Nasida Ria “Perdamaian”.

Armand bercerita bahwa pada awal lagu-lagu religi itu di-remake, muncul kontroversi karena dibawakan dengan musik yang cukup keras. “Akhirnya diterima dan musik religi Indonesia saat itu ramai kembali,” kata dia.

Di segmen terakhir, Gigi membawakan empat lagu yakni dimulai dari yang romantis “11 Januari”, “Jomblo”, “Ya Ya Ya”, hingga lagu yang dibawakan secara energik “Nakal”.

“Nakal” mestinya menjadi penutup konser. Tapi ketika seluruh personel turun panggung, penonton berteriak meminta satu lagu lagi yang akhirnya dipenuhi. Gigi pun kembali ke panggung membawakan lagu “Kuingin” dari album pertama mereka, Angan.

Gigi membawakan 29 lagu dalam dua jam manggung. Konser Gigi Free Your Soul Concert dihadiri sekitar 2.000 penonton yang dibagi di kelas Silver (Standing) dengan tiket seharga Rp 500.000, Diamond Rp750.000, dan Diamond+ seharga Rp1 juta.

Setelah konser ini, band Gigi akan menggelar tur The Best of GIGI- Road to 30th Anniversary di lima kota, yakni Malang, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, dan Bandung mulai Mei 2023.

