Mengapa Jungkook BTS Dijuluki Golden Maknae?

TEMPO.CO, Jakarta - Jungkook BTS biasa menyapa penggemarnya melalui platform Weverse. Belum lama ini, ia menghapus akun Instagram dia. Sebagai gantinya, dia melakukan siaran langsung dan membuat unggahan di platform Weverse.

Terbaru, anggota termuda BTS itu membagikan foto dan resep Bulgeuri kombinasi dua jenis mi instan populer, Buldak ramyeon rasa ayam pedas. Noeguri rasa seafood yang lebih kuat. Mengutip KProfiles, Jungkook lahir di Busan, pada 1 September 1997.

Jungkook bergabung dengan BTS pada 2013. Sejak saat itu, ia telah mendapat popularitas yang besar. Ia sering dijuluki golden maknae BTS, karena berbagai keterampilan. Maknae diartikan bungsu atau anggota paling muda.

Julukan golden maknae Jungkook BTS

Mengutip All Kpop, julukan golden maknae karena dia sangat mahir dalam banyak hal, bernyanyi, rap, menari, bermain alat musik. Mengutip Soompi, julukan golden maknae melekat sejak Jungkook bergabung dengan BTS pada usia 15 tahun.

Jungkook juga terkenal karena kepribadiannya sebagai anggota yang paling populer di BTS. Dia juga pandai dalam bahasa asing dan sering menjadi wakil untuk berbicara dengan penggemar internasional. Keahlian itu membuat dia menjadi idola yang disukai penggemar di seluruh dunia.

Selama kariernya bersama BTS, Jungkook telah mendapat banyak penghargaan dan pengakuan atas bakatnya, termasuk sebagai salah satu idola K-Pop paling berpengaruh di industri musik Korea Selatan.

Arti maknae

Maknae juga bisa berarti julukan yang merujuk perilaku. Misalnya, bukan anggota termuda dalam grup K-pop, tetapi perilakunya menyerupai maknae, misalnya cenderung dianggap polos atau lugu.

Mengutip The Korea Herald, Jungkook BTS dianggap maknae paling populer di antara semua grup K-pop. Sebab, kemampuannya yang mumpuni antara lain dalam menyanyi, rap, menari, bermain game online. Aktivitas yang diminati selalu berhasil mencuri perhatian para penggemar K-pop. Ia pernah menerima penghargaan Order of Cultural Merit dalam kategori Korean Popular Culture and Arts Awards 2018 pada usia 21 tahun.

